Компанія Девіда Бекхема перетворила старі Range Rover на стильні електромобілі (фото)

Замість бензинового V8 Range Rover оснастили 360-сильним двигуном. Крім того, позашляховикам покращили внутрішнє оздоблення, додали мультимедійну систему, електропривід сидінь та холодильник.

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Range Rover першого покоління здобули друге життя. Класичні позашляховики перетворили на стильні електромобілі. Про це повідомляється на сайті компанії Lunaz, яка виконала тюнінг Range Rover.

Британська фірма Lunaz спеціалізується на переробленні старовинних авто в електромобілі. Її співвласником є Девід Бекхем. Раніше подібним чином тюнінгували Aston Martin, Bentley, Jaguar та Rolls-Royce.

[ + – ] Підлога авто покрита лакованим деревом

Дводверний кабріолет Range Rover виконаний за мотивами авто з фільму про Джеймса Бонда "Восьминіжка" 1983 року. Його підлога покрита лакованим горіховим деревом, а ззаду встановлені два тримісні дивани.

Чотиридверна модель виглядає стриманіше, а її салон оздоблений деревом та дорогою шерстю. Сидіння отримали електропривід, підігрів та вентиляцію.

[ + – ] Електромобілі оснащені 360-сильним двигуном

Обидва авто оснастили холодильником та мультимедійною системою із сенсорним дисплеєм. Чотиридверний електромобіль Range Rover також отримав потужну 1300-ватну аудіосистему та підсклянники з функціями підігріву та охолодження напоїв.

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Позашляховики зберегли повний привід, а замість бензинового V8 встановили 360-сильний електромотор. Тюнінг Range Rover також включає доопрацювання ходової та нові гальма з функцією рекуперації енергії.

[ + – ] У чотиридверній версії салон обшитий дорогою шерстю

Саме ці два автомобілі створювалися на індивідуальне замовлення клієнта зі США і обслуговуватимуть стоянку дорогих яхт у Нью-Йорку. Однак двома екземплярами справа не обійдеться, адже їх вирішили запустити у дрібносерійне виробництво та продавати за ціною від 278 600 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в електромобіль переробили класичний Porsche 911 — його продаватимуть за 300 тис. доларів.

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