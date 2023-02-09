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Авто

Компания Дэвида Бэкхэма превратила редчайший винтажный Bentley в мощный электрокар (фото)

Bentley S2 Continental Lunaz, Bentley S2 Continental, Bentley S2, Bentley Continental, электромобиль Bentley
Bentley S2 Continental 1961 года оснастили 400-сильным электромотором

Всего выпустили только три купе Bentley S2 Continental. Электрификация сделала винтажное авто быстрее — теперь оно разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с.

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Компания Lunaz Design, специализирующаяся на переделке ретро-авто в электрокары, презентовала очередное свое творение. На этот раз британцы доработали раритетный Bentley S2 Continental 1961 года. Об этом сообщается на официальной странице Lunaz Design в Instagram.

Bentley S2 Continental Lunaz, Bentley S2 Continental, Bentley S2, Bentley Continental, электромобиль Bentley Fullscreen
Всего существует только четыре купе Bentley S2 Continental

Купе Bentley S2 Continental – редкая коллекционная модель, ведь всего выпущено лишь четыре таких авто. Тем не менее, ее все же решили переделать в электрокар.

Вместо 6,2-литрового V8 теперь установлен электромотор на 400 л. с. Купе стало вдвое мощнее и способно разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с. Аккумуляторная батарея на 80 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 400 км.

Bentley S2 Continental Lunaz, Bentley S2 Continental, Bentley S2, Bentley Continental, электромобиль Bentley Fullscreen
Запас хода составляет около 400 км

Кроме того, тюнинг Bentley Continental S2 включает установку современных электроусилителя руля и активной подвески. Замедляют его новые дисковые тормоза с функцией рекуперации.

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Визуально Bentley S2 Continental не изменился и лишь отреставрирован до оригинального состояния. Его салон отделан дорогой кожей и деревом, а на панели приборов появились индикаторы мощности и запаса хода.

Bentley S2 Continental Lunaz, Bentley S2 Continental, Bentley S2, Bentley Continental, электромобиль Bentley Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом

Это уже не первый Bentley S2, превращенный в электромобиль специалистами Lunaz Design, но ранее таким образом тюнинговали только седаны и лимузины марки. Кроме того, компания электрифицировала старинные Range Rover, Jaguar и Aston Martin. К слову, одним из ее совладельцев является Дэвид Бэкхэм.

Также Фокус сообщал, что Ferrari выпустили электромобиль с дизайном как у знаменитой модели 50-х годов.