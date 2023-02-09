Компания Дэвида Бэкхэма превратила редчайший винтажный Bentley в мощный электрокар (фото)

Всего выпустили только три купе Bentley S2 Continental. Электрификация сделала винтажное авто быстрее — теперь оно разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с.

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Компания Lunaz Design, специализирующаяся на переделке ретро-авто в электрокары, презентовала очередное свое творение. На этот раз британцы доработали раритетный Bentley S2 Continental 1961 года. Об этом сообщается на официальной странице Lunaz Design в Instagram.

[ + – ] Всего существует только четыре купе Bentley S2 Continental

Купе Bentley S2 Continental – редкая коллекционная модель, ведь всего выпущено лишь четыре таких авто. Тем не менее, ее все же решили переделать в электрокар.

Вместо 6,2-литрового V8 теперь установлен электромотор на 400 л. с. Купе стало вдвое мощнее и способно разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с. Аккумуляторная батарея на 80 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 400 км.

[ + – ] Запас хода составляет около 400 км

Кроме того, тюнинг Bentley Continental S2 включает установку современных электроусилителя руля и активной подвески. Замедляют его новые дисковые тормоза с функцией рекуперации.

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Визуально Bentley S2 Continental не изменился и лишь отреставрирован до оригинального состояния. Его салон отделан дорогой кожей и деревом, а на панели приборов появились индикаторы мощности и запаса хода.

[ + – ] Салон отделан кожей и деревом

Это уже не первый Bentley S2, превращенный в электромобиль специалистами Lunaz Design, но ранее таким образом тюнинговали только седаны и лимузины марки. Кроме того, компания электрифицировала старинные Range Rover, Jaguar и Aston Martin. К слову, одним из ее совладельцев является Дэвид Бэкхэм.

Также Фокус сообщал, что Ferrari выпустили электромобиль с дизайном как у знаменитой модели 50-х годов.