Классика в миниатюре: Ferrari выпустили оригинальный электромобиль в ретро-стиле (фото)

Электромобиль Ferrari в точности повторяет знаменитый спорткар Testa Rossa 1957 года. В ряде стран управлять таким авто можно без водительских прав.

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Представлен новый Ferrari Testa Rossa J Pacco Gara. Новую версию ретро-спорткара выпустят лимитированной серией, а ее стоимость превысит 100 000 евро. Об этом сообщает сайт фирмы Little Car Company.

[ + – ] Электромобиль оснащен 19-сильным мотором

Эта компания специализируется на создании миниатюрных электрокаров и в сотрудничестве с Ferrari разработала Testa Rossa J. Первую версию модели презентовали в 2021 году, а теперь появилась его трековая версия Pacco Gara (в переводе с итальянского – "гоночный пакет").

[ + – ] В салоне появились гоночные ремни безопасности

Автомобиль являет собой уменьшенную копию легендарного Ferrari Testa Rossa 1957 года в размере 75% от оригинала. Этот спорткар был непобедим – он трижды выигрывал чемпионат мира в классе Gran Turismo и четыре раза триумфовал в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана".

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Ferrari Testa Rossa J в точности повторяет знаменитого предка. Версия Pacco Gara узнается по защитным дугам, дополнительной оптике и хромированному зеркалу заднего вида, а в салоне появились гоночные ремни безопасности.

[ + – ] Сзади установили защитные дуги

Электромобиль Ferrari получил прибавку в мощности – отдачу электромотора увеличили с 16 до 19 л. с. Максимальная скорость превышает 80 км/ч, но управлять столь маломощным авто во многих странах можно без водительских прав. Кроме того, установлены регулируемые амортизаторы Bilstein и улучшенные перфорированные тормоза, а рулевое управление стало острее.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичную модель представили и Bugatti, причем их электрокар повторяет знаменитое авто 20-х годов.

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