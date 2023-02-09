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Авто

Классика в миниатюре: Ferrari выпустили оригинальный электромобиль в ретро-стиле (фото)

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Ferrari Testa Rossa J Pacco Gara — уменьшенная копия знаменитой модели 50-х

Электромобиль Ferrari в точности повторяет знаменитый спорткар Testa Rossa 1957 года. В ряде стран управлять таким авто можно без водительских прав.

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Представлен новый Ferrari Testa Rossa J Pacco Gara. Новую версию ретро-спорткара выпустят лимитированной серией, а ее стоимость превысит 100 000 евро. Об этом сообщает сайт фирмы Little Car Company.

Ferrari Testa Rossa J, Ferrari Testa Rossa, Ferrari Testa Rossa 1957, электромобиль Ferrari, электрокар Ferrari Fullscreen
Электромобиль оснащен 19-сильным мотором

Эта компания специализируется на создании миниатюрных электрокаров и в сотрудничестве с Ferrari разработала Testa Rossa J. Первую версию модели презентовали в 2021 году, а теперь появилась его трековая версия Pacco Gara (в переводе с итальянского – "гоночный пакет").

Ferrari Testa Rossa J, Ferrari Testa Rossa, Ferrari Testa Rossa 1957, электромобиль Ferrari, электрокар Ferrari Fullscreen
В салоне появились гоночные ремни безопасности

Автомобиль являет собой уменьшенную копию легендарного Ferrari Testa Rossa 1957 года в размере 75% от оригинала. Этот спорткар был непобедим – он трижды выигрывал чемпионат мира в классе Gran Turismo и четыре раза триумфовал в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана".

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Ferrari Testa Rossa J в точности повторяет знаменитого предка. Версия Pacco Gara узнается по защитным дугам, дополнительной оптике и хромированному зеркалу заднего вида, а в салоне появились гоночные ремни безопасности.

Ferrari Testa Rossa J, Ferrari Testa Rossa, Ferrari Testa Rossa 1957, электромобиль Ferrari, электрокар Ferrari Fullscreen
Сзади установили защитные дуги

Электромобиль Ferrari получил прибавку в мощности – отдачу электромотора увеличили с 16 до 19 л. с. Максимальная скорость превышает 80 км/ч, но управлять столь маломощным авто во многих странах можно без водительских прав. Кроме того, установлены регулируемые амортизаторы Bilstein и улучшенные перфорированные тормоза, а рулевое управление стало острее.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичную модель представили и Bugatti, причем их электрокар повторяет знаменитое авто 20-х годов.

Также мы писали, что на аукцион выставили самый маленький суперкар Ferrari.