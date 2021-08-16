Ferrari выпустила электрический родстер за 93 тыс евро — и он для детей

Ferrari представил уменьшенную электрическую копию легендарного классического спорткара 250 Testa Rossa.

Ferrari 250 Testa Rossa был одним из самых ярких и успешных гоночных автомобилей в истории итальянской компании. На его счету в гонках на выносливость — 18 побед и три титула чемпиона мира. Теперь же компания представила его официальную копию в масштабе 3/4, предназначенную для детей

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Спорткар под названием Testa Rossa J будет построен в сотрудничестве с The Little Car Company, британской компанией, специализирующейся на уменьшенных полнофункциональных транспортных средствах. Testa Rossa J будет выпущена ограниченным тиражом всего 299 экземпляров.

Игрушка? Отнюдь! Testa Rossa J был воссоздан из оригинальных бумажных чертежей 250 Testa Rossa. Изготовленный вручную алюминиевый кузов воспроизводит отличительную форму оригинального автомобиля с почти идеальной точностью, а такие элементы, как рулевое управление и геометрия подвески, остаются верными оригиналу, чтобы обеспечить правильную динамику вождения. Покупатели смогут выбрать один из 53 цветов краски для своего Testa Rossa J.

В отличие от 3,0-литрового двигателя V12, которым оснащалась оригинальная Testa Rossa, Testa Rossa J использует электрическую трансмиссию с запасом хода до 90 км. Электромобиль имеет четыре режима движения.

Режим для новичков ограничивает максимальную скорость до 20 км/ч. В "Комфорте" доступны полные 5,36 л.с., максимальная скорость ограничена на отметке в 45 км/ч. Наконец, режимы Sport и Race позволяют машине разогнаться до 65-68 км/ч. Интересно, что 12-дюймовые колеса изготовлены вручную, а подвеска Bilstein была настроена водителями-испытателями Ferrari на треке Fiorano в Маранелло.

Цены на Testa Rossa J начинаются с отметки в 93 000 евро. Сообщается, что большинство уменьшенных электромобилей уже разошлись по предварительным заказам.

Ранее сообщалось, что Ferrari представила первый суперкар с V6. Ferrari 296 GTB — это подзаряжаемый гибрид. Совокупная мощность силовой установки — 830 л.с.

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