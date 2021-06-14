Фабрика моды. На заводе Ferrari прошел показ первой модной коллекции бренда (видео)

В рамках Ferrari Fashion Show показана коллекция, разработанная бывшим дизайнером Dolce & Gabbana. Она включает 52 образа, из которых 80% — в стиле унисекс.

Вечером в воскресенье, 13 июня, в Италии состоялся Ferrari Fashion Show ("Модный показ Ferrari"), на котором была представлена первая в истории итальянского бренда роскошных спортивных автомобилей собственная коллекция модной одежды.

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Показ прошел непосредственно в сборочном цехе автозавода Ferrari в Маранелло, на нем присутствовали первые лица компании, включая президента Джона Элканна. В числе приглашенных были гонщики команды Формулы 1 Scuderia Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Кроме того, коллекцию наблюдали такие светила дизайна как Джонатан Айв (дизайнер iPhone) и Марк Ньюсон (известный промышленный дизайнер).

Первая модная коллекция Ferrari создана дизайнером Рокко Янноне, который ранее работал с Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и Pal Zileri. Она включает 52 образа, из которых 80% — в стиле унисекс.

Дизайнер начал со смелых заявлений в верхней одежде, создав силуэты вокруг нее и показав куртки с капюшоном и разрезами, красивый нейлоновый тренч с поясом темно-бордового оттенка, и красная парку, сделанную из переработанных пластиковых бутылок. Все ткани — высококачественные, водо- и ветроустойчивые, но имеют мягкую текстуру.

Партнеры Ferrari — Puma и Ray-Ban — предоставили для показа кроссовки и солнцезащитные очки с узнаваемыми мотивами Ferrari.

"Если вы заходите в магазин Ferrari, это не потому, что вам нужен еще один плащ. Вы ищете что-то особенное", — так прокомментировал представленные образы создатель коллекции Рокко Яноне.

Янноне объяснил, что дизайнеры автомобилей Ferrari вдохновляются человеческим телом, и он использовал этот подход, начав с узнаваемых автомобилей бренда, чтобы замкнуть круг, объединив спорткары и одежду под маркой Ferrari в единое целое.

Тот факт, что легендарный производитель спортивных автомобилей серьезно относится к выпуску модной одежды, продемонстрировала постановка шоу, которое открылось Марикарлой Босконо и завершилось Натальей Водяновой. Новый саундтрек, задуманный Фредериком Санчесом, и специальные световые эффекты внесли свой вклад в передачу идеи скорости.

Проведение Ferrari Fashion Show означает, что теперь компания сможет предложить своим поклонникам не только брендированные футболки, бейсболки и куртки, а и полноценную коллекцию модной одежды. Посмотрим, насколько успешной окажется экспансия Ferrari в мир высокой моды, и сможет ли компания стать полноценным производителем одежды. Одно ясно точно: одежда Ferrari будет стоить дорого, как и все, что производится под этим брендом.

В 2020 году Ferrari получила прибыль 534 млн евро при выручке 3,46 млрд евро, а также во второй раз была названа самым сильным брендом в мире по версии Brand Finance. По планам, выпуск модной одежды под собственным брендом позволит компании в течение 10 лет увеличить доход на 10%.

Отметим, что среди автомобильных компаний не только Ferrari уделяет внимание индустрии моды. Например, у Bentley и Lamborghinu также есть свои коллекции одежды и аксессуаров, а равно и у производителя мотоциклов Harley-Davidson.

Напомним, адаптация Ferrari к трендам XXI века выражается и в расширении модельной гаммы. Как Фокус сообщал ранее, компания готовит к выпуску первый электромобиль в своей истории, причем он появится на рынке в самое ближайшее время — до 2025 года.

Также мы рассказывали, что сейчас полным ходом идут испытания спорткара Ferrari с 6-цилиндровым мотором. Это будет первая за долгие годы модель компании с такой силовой установкой, а сама новинка, по предварительной информации, будет подзаряжаемым гибридом.