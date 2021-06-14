Фабрика моди. На заводі Ferrari пройшов показ першої модної колекції бренду (відео)

У рамках Ferrari Fashion Show показана колекція, розроблена колишнім дизайнером Dolce & Gabbana. Вона враховує 52 образи, з яких 80% — у стилі унісекс.

Увечері в неділю, 13 червня, в Італії відбувся Ferrari Fashion Show ("Модний показ Ferrari"), на якому була представлена перша в історії італійського бренду розкішних спортивних автомобілів власна колекція модного одягу.

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Показ пройшов безпосередньо в складальному цеху автозаводу Ferrari в Маранелло, на ньому були присутні перші особи компанії, враховуючи президента Джона Елканна. Серед запрошених були гонщики команди Формули 1 Scuderia Ferrari Шарль Леклер і Карлос Сайнс. Крім того, колекцію спостерігали такі світила дизайну як Джонатан Айв (дизайнер iPhone) і Марк Ньюсон (відомий промисловий дизайнер).

Перша модна колекція Ferrari створена дизайнером Рокко Янноне, який раніше працював із Dolce & Gabbana, Giorgio Armani та Pal Zileri. Вона враховує 52 образи, з яких 80% — у стилі унісекс.

Дизайнер почав зі сміливих заяв у верхньому одязі, створивши силуети навколо неї і показавши куртки з капюшоном і розрізами, красивий нейлоновий тренч із поясом темно-бордового відтінку, і червона парка, зроблена з перероблених пластикових пляшок. Усі тканини — високоякісні, водо- та вітростійкі, але мають мʼяку текстуру.

Партнери Ferrari — Puma та Ray-Ban — надали для показу кросівки й сонцезахисні окуляри з впізнаваними мотивами Ferrari.

"Якщо ви заходите в магазин Ferrari, це не тому, що вам потрібен ще один плащ. Ви шукаєте щось особливе", — так прокоментував представлені образи творець колекції Рокко Яноне.

Янноне пояснив, що дизайнери автомобілів Ferrari надихаються людським тілом, і він використовував цей підхід, почавши з відомих автомобілів бренду, щоб замкнути коло, обʼєднавши спорткари й одяг під маркою Ferrari в єдине ціле.

Той факт, що легендарний виробник спортивних автомобілів серйозно ставиться до випуску модного одягу, продемонструвала постановка шоу, яке відкрилося Марікарлою Босконо та завершилося Наталією Водяновою. Новий саундтрек, задуманий Фредеріком Санчесом, і спеціальні світлові ефекти зробили свій внесок у передавання ідеї швидкості.

Проведення Ferrari Fashion Show означає, що тепер компанія зможе запропонувати своїм шанувальникам не тільки брендовані футболки, бейсболки та куртки, а й повноцінну колекцію модного одягу. Подивимося, наскільки успішною виявиться експансія Ferrari в світ високої моди, і чи зможе компанія стати повноцінним виробником одягу. Одне зрозуміло точно: одяг Ferrari коштуватиме дорого, як і все, що виробляється під цим брендом.

У 2020 році Ferrari отримала прибуток 534 млн євро при виручці 3,46 млрд євро, а також вдруге була названа найсильнішим брендом у світі за версією Brand Finance. За планами, випуск модного одягу під власним брендом дозволить компанії протягом 10 років збільшити дохід на 10%.

Зазначимо, що серед автомобільних компаній не тільки Ferrari приділяє увагу індустрії моди. Наприклад, у Bentley та Lamborghini також є свої колекції одягу й аксесуарів, а також і у виробника мотоциклів Harley-Davidson.

Нагадаємо, адаптація Ferrari до трендів XXI століття виражається і в розширенні модельної гами. Як Фокус повідомляв раніше, компанія готує до випуску перший електромобіль у своїй історії, причому він зʼявиться на ринку в найближчий час — до 2025 року.

Також ми розповідали, що зараз повним ходом тривають випробування спорткара Ferrari із 6-циліндровим мотором. Це буде перша за довгі роки модель компанії з такою силовою установкою, а власне новинка, за попередньою інформацією, буде гібридом.