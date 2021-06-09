Первая за долгие годы 6-цилиндровая модель Ferrari вышла на испытания (видео)

Будущая новинка с заводским кодом F171 будет, предположительно, подзаряжаемым гибридом.

Шесть цилиндров под капотом дорожного Ferrari в последний раз можно было увидеть в конце 60-х годов, когда появилась "бюджетная" модель Dino. И вот в теперь в компании возвращаются к этой концепции — не только ради введения в гамму доступного спорткара, а и для снижения уровня выбросов в среднем по модельному ряду.

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Проект с заводским индексом F171 станет идеологическим преемником Dino. И в соответствии с современными трендами получит электрифицированную силовую установку.

Будет ли электричество использоваться как вспомогательный компонент (например, для привода турбин) или же новинка получит возможность автономного хода на электрической тяге, пока достоверно неизвестно. Но, например, новейший конкурент разрабатываемого автомобиля — британский McLaren Artura — способен преодолевать до 25 км на электротяге, поэтому, вполне возможно, что и Ferrari предложит такую возможность.

В качестве бензиновой части энергоблока ожидается появление нового битурбомотора V6, разработку которого итальянцы подтвердили еще в 2019 году. Если готовится подзаряжаемый гибрид, то по факту будущая новинка станет полноприводной — привод на переднюю ось обеспечит электромотор.

Что касается внешности, то насколько позволяют судить элементы стилистики и общие пропорции, идеологический наследник Dino, похоже, многое позаимствует у предыдущих моделей компании — 488 Italia и SF90 Stradale.

Впервые эту машину уже со своим кузовом, тщательно спрятанным под камуфляжем, заметили около недели назад. На днях состоялось повторное появление автомобиля на дорогах общего пользования — и это говорит о том, что предварительная информация о дебюте F171 в конце текущего года получила еще одно подтверждение.

Ранее мы рассказывали о том, что гиперкар Bugatti La Voiture Noire представили официально. Цена автомобиля, построенного в единственном экземпляре, составляет 11 млн евро.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, что в Porsche работают над вторым электрическим 4-дверным купе. Речь идет о машине, которая займет нишу на ступень ниже актуального Taycan и станет седьмой моделью в гамме немецкого производителя спорткаров.