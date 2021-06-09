Перша за довгі роки 6-циліндрова модель Ferrari вийшла на випробування (відео)

Майбутня новинка з заводським кодом F171 буде, імовірно, гібридом.

Шість циліндрів під капотом дорожнього Ferrari востаннє можна було побачити в кінці 60-х років, коли зʼявилася "бюджетна" модель Dino. І ось в тепер в компанії повертаються до цієї концепції — не тільки задля запровадження в гаму доступного спорткара, а й для зниження рівня викидів в середньому по модельному ряду.

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Проект із заводським індексом F171 стане ідеологічним наступником Dino. І відповідно до сучасних трендів отримає електрифіковану силову установку.

Чи буде електрика використовуватися як допоміжний компонент (наприклад, для приводу турбін) або ж новинка отримає можливість автономного ходу на електричній тязі, поки точно невідомо. Але, наприклад, новітній конкурент автомобіля, який розробляється — британський McLaren Artura — здатний долати до 25 км на електротязі, тому, цілком можливо, що і Ferrari запропонує таку можливість.

Як бензинова частина енергоблоку, очікується поява нового бітурбодвигун V6, розробку якого італійці підтвердили ще у 2019 році. Якщо готується підзаряджуваний гібрид, то за фактом майбутня новинка стане повнопривідною — привід на передню вісь забезпечить електродвигун.

Що стосується зовнішності, то, наскільки дозволяють судити елементи стилістики і загальні пропорції, ідеологічний спадкоємець Dino, схоже, багато запозичить у попередніх моделей компанії — 488 Italia і SF90 Stradale.

Вперше цю машину вже зі своїм кузовом, ретельно захованим під камуфляжем, помітили близько тижня тому. Днями відбулася повторна поява автомобіля на дорогах загального користування — і це говорить про те, що попередня інформація про дебют F171 в кінці поточного року отримала ще одне підтвердження.

Раніше ми розповідали про те, що гіперкар Bugatti La Voiture Noire представили офіційно. Ціна автомобіля, виробленого в єдиному екземплярі, складає 11 млн євро.

Крім того, Фокус розповідав про те, що в Porsche працюють над другим електричним 4-дверним купе. Йдеться про машину, яка займе нішу на щабель нижче актуального Taycan і стане сьомою моделлю в гамі німецького виробника спорткарів.