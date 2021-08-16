Ferrari випустила електричний родстер за 93 тис євро — і він для дітей

Ferrari представив зменшену електричну копію легендарного класичного спорткара 250 Testa Rossa.

Ferrari 250 Testa Rossa був одним із найяскравіших і найуспішніших гоночних автомобілів в історії італійської компанії. На його рахунку в гонках на витривалість — 18 перемог і три титули чемпіона світу. Тепер же компанія представила його офіційну копію в масштабі 3/4, призначену для дітей

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Спорткар під назвою Testa Rossa J буде побудований у співпраці з The Little Car Company, британською компанією, що спеціалізується на зменшених повнофункціональних транспортних засобах. Testa Rossa J буде випущена обмеженим тиражем всього 299 примірників.

Іграшка? Ні в якому разі! Testa Rossa J був відтворений із оригінальних паперових креслень 250 Testa Rossa. Виготовлений вручну алюмінієвий кузов відтворює відмінну форму оригінального автомобіля з майже ідеальною точністю, а такі елементи, як рульове управління і геометрія підвіски, залишаються вірними оригіналу, щоб забезпечити правильну динаміку водіння. Покупці зможуть вибрати один із 53 кольорів фарби для свого Testa Rossa J.

На відміну від 3,0-літрового двигуна V12, яким оснащувалася оригінальна Testa Rossa, Testa Rossa J використовує електричну трансмісію з запасом ходу до 90 км. Електромобіль має чотири режими руху.

Режим для новачків обмежує максимальну швидкість до 20 км/год. У "Комфорт" доступні повні 5,36 к.с., максимальна швидкість обмежена на позначці в 45 км/год. Нарешті, режими Sport і Race дозволяють машині розігнатися до 65-68 км/ч. Цікаво, що 12-дюймові колеса виготовлені вручну, а підвіска Bilstein була налаштована водіями-випробувачами Ferrari на треку Fiorano в Маранелло.

Ціни на Testa Rossa J починаються з позначки в 93 000 євро. Повідомляється, що більшість зменшених електромобілів вже розійшлися по попередніх замовленнях.

Раніше повідомлялося, що Ferrari представила перший суперкар із V6. Ferrari 296 GTB — це гібрид, який можна підзарядити. Сукупна потужність силової установки — 830 к.с.

Також Фокус писав, що на заводі Ferrari влаштували показ мод. Колекція включає 52 образи, з яких 80% — у стилі унісекс.