Ferrari представила перший у своїй історії дорожній суперкар із мотором V6 (відео)

Ferrari 296 GTB — гібрид, що підзаряджується. Сукупна потужність силової установки — 830 к. с., а в електричному режимі запас ходу досягає 25 км.

Двигуни V6 — не новинка для Ferrari. Такі мотори компанія використовує у Формулі 1, де зараз така конфігурація є стандартною. Раніше на гоночних машинах марки вони теж застосовувалися, а ось на дорожніх моделях зустрічалися лише на дочірньому бренді Dino із середини 1960-х по середину 1970-х років. Тепер же вперше в історії Ferrari мотор V6 отримав дорожній суперкар бренду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Новинка названа 296 GTB, де в цифрах зашифрована конфігурація мотора (обсяг 2 992 куб. мм і шість циліндрів), а абревіатура GTB — Gran Turismo Berlinetta. І найважливіше — це гібрид, що підзаряджується!

Не поспішайте дорікати компанію в даунсайсингу, адже автомобіль є суперкаром без будь-яких застережень. Сумарна віддача силового агрегату — 830 к. с.! Потужність складається із 663 "сил", які видаються безпосередньо бензиновим двигуном, а ще 167 к. с. дає електромотор, розташований між ДВЗ і коробкою передач (восьмиступінчастий преселективний "робот"). Максимальний крутний момент кожного юніта — 740 і 315 Нм відповідно.

Власне V6 — повністю новий мотор. Він має кут розвалу циліндрів 120 градусів, а в розвалі блоку розташовані два турбокомпресори. Електромотор допомагає ДВЗ на розгоні, але також передбачений чисто електричний режим eDrive — у ньому Ferrari 296 GTB може проїхати до 25 км/год, а "максималка" складає 135 км/год. Невисокий запас ходу на електротязі пояснюється невеликою ємністю тягової батареї: всього 7,45 кВт∙год. Батарея розташована за сидіннями.

За динамікою новинка теж вписується в суперкарівські нормативи. Розгін до першої "сотні" всього — 2,9 с, а до 200 км/год гібрид прискорюється за 7,3 секунд. Заявлена максимальна швидкість — понад 330 км/год.

А ось з точки зору аеродинаміки все досить прозаїчно. Звичайно, у машини профільоване днище з каналами, що спрямовують повітря уздовж коліс для збільшення притискної сили, але з активних елементів — тільки підйомний спойлер на капоті двигуна. Після активації він додає машині притиску в еквіваленті 100 кг.

Утім, пропонується опціональний пакет Assetto Fiorano — завдяки додатковим аеродинамічним елементам максимальний притиск виростає до 360 кг. Крім того, у такого 296 GTB — гоночна підвіска з регульованими амортизаторами, чіпкі напівсліки Michelin Sport Cup2R і знижена маса за рахунок більшого використання вуглепластику в конструкції.

[ + – ] Ferrari 296 GTB з пакетом Assetto Fiorano

Прийом замовлень на Ferrari 296 GTB вже відкритий, але "живі" машини перші клієнти отримають лише в першому кварталі наступного року. Європейська ціна базової машини — 269 тисяч євро, а версія з пакетом Assetto Fiorano коштуватиме мінімум 302 тисячі.

Цікаво, що Lamborghini, головний конкурент Ferrari, поки не пропонує гібридних моделей за винятком лімітованих спецверсій. Раніше Фокус докладно розповідав про всі культові Lamborghini минулого в окремому матеріалі, присвяченому 50-річчю легендарного суперкара Coutbach.

Також ми повідомляли про запуск нової версії гіперкара Bugatti Chiron — Chiron Super Sport. У цього автомобіля — 1 600-сильний мотор W16, максимальна швидкість 440 км/год, ціна 3,2 млн євро.