Ferrari представила первый в своей истории дорожный суперкар с мотором V6 (видео)

Ferrari 296 GTB — подзаряжаемый гибрид. Совокупная мощность силовой установки — 830 л.с.. а в электрическом режиме запас хода достигает 25 км.

Двигатели V6 — не новинка для Ferrari. Такие моторы компания использует в Формуле 1, где сейчас такая конфигурация является стандартной. Ранее на гоночных машинах марки они тоже применялись, а вот на дорожных моделях встречались лишь на дочернем бренде Dino с середины 1960-х по середину 1970-х годов. Теперь же впервые в истории Ferrari мотор V6 получил дорожный суперкар бренда.

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Новинка назван 296 GTB, где в цифрах зашифрована конфигурация мотора (объем 2992 куб. см и шесть цилиндров), а аббревиатура GTB — Gran Turismo Berlinetta. И самое важное — это подзаряжаемый гибрид!

Не спешите упрекать компанию в даунсайсинге, ведь автомобиль является суперкаром без всяких оговорок. Суммарная отдача силового агрегата — 830 л.с.! Мощность складывается из 663 "сил", выдаваемых непосредственно бензиновым двигателем, а еще 167 л.с. дает электромотор, расположенный между ДВС и коробкой передач (восьмиступенчатый преселективный "робот"). Максимальный крутящий момент каждого юнита — 740 и 315 Нм соответственно.

Сам V6 — полностью новый мотор. Он имеет угол развала цилиндров 120 градусов, а в развале блока расположены два турбокомпрессора. Электромотор помогает ДВС на разгоне, но также предусмотрен чисто электрический режим eDrive — в нем Ferrari 296 GTB может проехать до 25 км/ч, а "максималка" составляет 135 км/ч. Невысокий запас хода на электротяге объясняется небольшой емкостью тяговой батареи: всего 7,45 кВт∙ч. Батарея расположена за сиденьями.

По динамике новинка тоже вписывается в суперкаровские нормативы. Разгон до первой "сотни" всего — 2,9 с, а до 200 км/ч гибрид ускоряется за 7,3 секунды. Заявленная максимальная скорость — более 330 км/ч.

А вот с точки зрения аэродинамики все довольно прозаично. Конечно, у машины профилированное днище с каналами, направляющими воздух вдоль колес для увеличения прижимной силы, но из активных элементов — только подъемный спойлер на капоте двигателя. При активации он добавляет машине прижима в эквиваленте 100 кг.

Впрочем, предлагается опциональный пакет есть Assetto Fiorano — благодаря дополнительным аэродинамическим элементам максимальный прижим вырастает до 360 кг. Кроме того, у такого 296 GTB — гоночная подвеска с регулируемыми амортизаторами, цепкие полуслики Michelin Sport Cup2R и сниженная масса за счет большего использования углепластика в конструкции.

[ + – ] Ferrari 296 GTB с пакетом Assetto Fiorano

Прием заказов на Ferrari 296 GTB уже открыт, но "живые" машины первые клиенты получат лишь в первом квартале следующего года. Европейская цена базовой машины — 269 тысяч евро, а версия с пакетом Assetto Fiorano обойдется минимум в 302 тысячи.

Интересно, что Lamborghini, главный конкурент Ferrari, пока не предлагает гибридных моделей за исключением лимитированных спецверсий. Ранее Фокус подробно рассказывал о всех культовых Lamborghini прошлого в отдельном материале, посвященном 50-летию легендарного суперкара Coutbach.

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