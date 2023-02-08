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Авто

Маленькая легенда: на продажу выставлен самый компактный суперкар Ferrari (фото)

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari
Фото: RM Sotheby's | Ferrari Dino посвятили сыну Энцо Феррари

Всего выпустили только 13 Ferrari Dino 206 S с элегантным кузовом от Pininfarina. Суперкар весит всего 580 кг и способен развить 240 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Ferrari Dino 206 S 1967 года. Это один из самых редких и необычных суперкаров в истории итальянской марки. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Высота авто составляет всего 98 см
Фото: RM Sotheby's

Ferrari Dino – семейство начальных моделей бренда с двигателями V6. Автомобили названы в честь сына Энцо Феррари, Альфреддино, умершего в юном возрасте от болезни. Среди них были как гоночные болиды (некоторые из них соревновались даже в "Форумле-1"), так и серийные дорожные модели.

Ferrari Dino 206 S создали для чемпионата Gran Turismo. Авто достигает всего 3875 мм в длину и 986 мм в высоту — это самый компактный среднемоторный суперкар марки.

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Всего выпустили только 13 Ferrari Dino 206 S с кузовом от Pininfarina
Фото: RM Sotheby's

Всего выпустили только 18 Ferrari Dino 206 S всех версий, из них 13 были родстерами с элегантным кузовом от Pininfarina. Авто стало уменьшенной копией сверхскоростного Ferrari 330 P3. Конкретно этот Dino 206 S стал последней машиной в серии.

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Имидж — все: кому из знаменитостей запрещено покупать суперкары Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari оснащен 2,0-литровой инжекторной версией V6 Dino с относительно невысокой мощностью в 220 л. с. Но поскольку он весит всего 580 кг, то способен развить 240 км/ч.

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Автомобиль отреставрирован и отлично выглядит
Фото: RM Sotheby's

На гоночных трассах 60-х миниатюрные Ferrari Dino 206 S оказались грозным оружием. Они соревновались на равных с более мощными авто и занимали призовые места в знаменитых гонках Targa Florio и "1000 километров Нюрбургринга".

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар оснащен 2,0-литровым 220-сильным V6
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль приобрел итальянский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Наполи" Коррадо Ферлайно. На нем он участвовал в горных гонках в 1966-67 годах. Затем суперкаром владели несколько известных коллекционеров Ferrari, а в 2014 году авто отреставрировали.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили суперкар Ferrari 250 LM 1964 года. Редкое авто оценили в 25 миллионов долларов.

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