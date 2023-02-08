Маленькая легенда: на продажу выставлен самый компактный суперкар Ferrari (фото)

Всего выпустили только 13 Ferrari Dino 206 S с элегантным кузовом от Pininfarina. Суперкар весит всего 580 кг и способен развить 240 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Ferrari Dino 206 S 1967 года. Это один из самых редких и необычных суперкаров в истории итальянской марки. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Высота авто составляет всего 98 см Фото: RM Sotheby's

Ferrari Dino – семейство начальных моделей бренда с двигателями V6. Автомобили названы в честь сына Энцо Феррари, Альфреддино, умершего в юном возрасте от болезни. Среди них были как гоночные болиды (некоторые из них соревновались даже в "Форумле-1"), так и серийные дорожные модели.

Ferrari Dino 206 S создали для чемпионата Gran Turismo. Авто достигает всего 3875 мм в длину и 986 мм в высоту — это самый компактный среднемоторный суперкар марки.

[ + – ] Всего выпустили только 13 Ferrari Dino 206 S с кузовом от Pininfarina Фото: RM Sotheby's

Всего выпустили только 18 Ferrari Dino 206 S всех версий, из них 13 были родстерами с элегантным кузовом от Pininfarina. Авто стало уменьшенной копией сверхскоростного Ferrari 330 P3. Конкретно этот Dino 206 S стал последней машиной в серии.

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Суперкар Ferrari оснащен 2,0-литровой инжекторной версией V6 Dino с относительно невысокой мощностью в 220 л. с. Но поскольку он весит всего 580 кг, то способен развить 240 км/ч.

[ + – ] Автомобиль отреставрирован и отлично выглядит Фото: RM Sotheby's

На гоночных трассах 60-х миниатюрные Ferrari Dino 206 S оказались грозным оружием. Они соревновались на равных с более мощными авто и занимали призовые места в знаменитых гонках Targa Florio и "1000 километров Нюрбургринга".

[ + – ] Суперкар оснащен 2,0-литровым 220-сильным V6 Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль приобрел итальянский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Наполи" Коррадо Ферлайно. На нем он участвовал в горных гонках в 1966-67 годах. Затем суперкаром владели несколько известных коллекционеров Ferrari, а в 2014 году авто отреставрировали.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили суперкар Ferrari 250 LM 1964 года. Редкое авто оценили в 25 миллионов долларов.

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