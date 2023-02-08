Маленька легенда: на продаж виставлений компактний суперкар Ferrari (фото)

Усього випустили лише 13 Ferrari Dino 206 S з елегантним кузовом від Pininfarina. Суперкар важить лише 580 кг і здатний розвинути 240 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили Ferrari Dino 206 S 1967 року. Це один із найрідкісніших і незвичайних суперкарів в історії італійської марки. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Висота авто становить всього 98 см Фото: RM Sotheby's

Ferrari Dino — сімейство початкових моделей бренду із двигунами V6. Автомобілі названо на честь сина Енцо Феррарі, Альфреддіно, який помер у юному віці від хвороби. Серед них були як гоночні боліди (деякі з них змагалися навіть у "Форумлі-1"), так і серійні дорожні моделі.

Ferrari Dino 206 S створили для чемпіонату Gran Turismo. Автомобіль всього 3875 мм у довжину і 986 мм у висоту — це найбільш компактний середньомоторний суперкар марки.

[ + – ] Усього випустили лише 13 Ferrari Dino 206 S з кузовом від Pininfarina Фото: RM Sotheby's

Усього випустили лише 18 Ferrari Dino 206 S всіх версій, з них 13 були родстерами з елегантним кузовом від Pininfarina. Авто стало зменшеною копією надшвидкісного Ferrari 330 P3. Саме цей Dino 206 S став останньою машиною в серії.

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Суперкар Ferrari оснащений 2,0-літровою інжекторною версією V6 Dino з відносно невисокою потужністю 220 к. с. Але оскільки він важить лише 580 кг, то здатний розвинути 240 км/год.

[ + – ] Автомобіль відреставрований і має чудовий вигляд Фото: RM Sotheby's

На гоночних трасах 60-х мініатюрні Ferrari Dino 206 S виявилися грізною зброєю. Вони змагалися на рівних із потужнішими авто і займали призові місця у знаменитих перегонах Targa Florio та "1000 кілометрів Нюрбургрингу".

[ + – ] Суперкар оснащений 2,0-літровим 220-сильним V6. Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль придбав італійський бізнесмен і власник футбольного клубу "Наполі" Коррадо Ферлайно. На ньому він брав участь у гірських перегонах у 1966-67 роках. Потім суперкаром володіли кілька відомих колекціонерів Ferrari, а 2014 року авто відреставрували.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили суперкар Ferrari 250 LM 1964 року. Рідкісне авто оцінили в 25 мільйонів доларів.

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