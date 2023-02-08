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Авто

Маленька легенда: на продаж виставлений компактний суперкар Ferrari (фото)

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari
Фото: RM Sotheby's | Ferrari Dino присвятили синові Енцо Феррарі

Усього випустили лише 13 Ferrari Dino 206 S з елегантним кузовом від Pininfarina. Суперкар важить лише 580 кг і здатний розвинути 240 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили Ferrari Dino 206 S 1967 року. Це один із найрідкісніших і незвичайних суперкарів в історії італійської марки. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Висота авто становить всього 98 см
Фото: RM Sotheby's

Ferrari Dino — сімейство початкових моделей бренду із двигунами V6. Автомобілі названо на честь сина Енцо Феррарі, Альфреддіно, який помер у юному віці від хвороби. Серед них були як гоночні боліди (деякі з них змагалися навіть у "Форумлі-1"), так і серійні дорожні моделі.

Ferrari Dino 206 S створили для чемпіонату Gran Turismo. Автомобіль всього 3875 мм у довжину і 986 мм у висоту — це найбільш компактний середньомоторний суперкар марки.

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Усього випустили лише 13 Ferrari Dino 206 S з кузовом від Pininfarina
Фото: RM Sotheby's

Усього випустили лише 18 Ferrari Dino 206 S всіх версій, з них 13 були родстерами з елегантним кузовом від Pininfarina. Авто стало зменшеною копією надшвидкісного Ferrari 330 P3. Саме цей Dino 206 S став останньою машиною в серії.

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Імідж — все: кому із знаменитостей заборонено купувати суперкари Ferrari (фото)
Імідж — все: кому із знаменитостей заборонено купувати суперкари Ferrari (фото)

Суперкар Ferrari оснащений 2,0-літровою інжекторною версією V6 Dino з відносно невисокою потужністю 220 к. с. Але оскільки він важить лише 580 кг, то здатний розвинути 240 км/год.

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Автомобіль відреставрований і має чудовий вигляд
Фото: RM Sotheby's

На гоночних трасах 60-х мініатюрні Ferrari Dino 206 S виявилися грізною зброєю. Вони змагалися на рівних із потужнішими авто і займали призові місця у знаменитих перегонах Targa Florio та "1000 кілометрів Нюрбургрингу".

Ferrari Dino 206 S, Ferrari Dino 206, Ferrari Dino 206 1967, Ferrari Dino, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар оснащений 2,0-літровим 220-сильним V6.
Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль придбав італійський бізнесмен і власник футбольного клубу "Наполі" Коррадо Ферлайно. На ньому він брав участь у гірських перегонах у 1966-67 роках. Потім суперкаром володіли кілька відомих колекціонерів Ferrari, а 2014 року авто відреставрували.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили суперкар Ferrari 250 LM 1964 року. Рідкісне авто оцінили в 25 мільйонів доларів.

Також ми писали, що на аукціоні продадуть унікальний Packard 1934 року, створений українцем.