Імідж — все: кому із знаменитостей заборонено купувати суперкари Ferrari (фото)

У Ferrari дбають про свій імідж, а тому відмовляють у продажі авто клієнтам, які не цінують італійські суперкари. У "чорному" списку опинилися і деякі селебріті.

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Далеко не завжди гроші вирішують все, навіть якщо йдеться про дорогі суперкари. Для відомих автовиробників – таких, як Ferrari – репутація відіграє величезну роль. Саме тому італійська компанія має негласну заборону на продаж нових машин низці заможних автомобілістів, які скомпрометували себе. Про це повідомляє сайт Hotcars.

У "чорний" список потрапили мільйонери, які, на думку керівництва Ferrari, завдають шкоди іміджу бренду і не цінують суперкари з жеребцем, що гарцює, на логотипі. Найчастіше вони невтішно відгукуються про авто, не дбають про них належним чином або воліють надто екстравагантний тюнінг Ferrari.

До списку потрапили деякі знаменитості. Звичайно, за бажанням вони можуть купити Ferrari з пробігом, проте новий суперкар їм замовити не вдасться.

Кріс Гарріс

[ + – ] Кріс Гарріс розкритикував Ferrari Фото: trump-elections

Відомий журналіст і ведучий шоу Top Gear є поціновувачем Ferrari, але потрапив у немилість через одну публікацію. У статті він заявив, що журналістам на тест дають покращені суперкари Ferrari, щоб досягти позитивних відгуків, а в продаж надходять не такі хороші авто.

Після цього Крісу Гаррісу перестали давати Ferrari на тест-драйв, та й придбати італійський суперкар у нього не виходить.

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Джастін Бібер

[ + – ] Джастін Бібер тюнінгував Ferrari Фото: La Repubblica

Зірковий канадський співак є любителем екстравагантного тюнінгу. Він доопрацював своє лімітоване купе Ferrari 458 Italia F1 Edition у знаменитому ательє West Coast Customs (саме там тюнінгують авто у шоу "Тачку на прокачку").

Авто занизили, додали обважування та обклеїли синьою плівкою. На додаток, тюнери знущалися над лого Ferrari, що для італійців схоже на святотатство.

Мало того, після однієї з бурхливих вечірок у Лос-Анджелесі Джастін Бібер втратив Ferrari. Співак перебрав із алкоголем і просто забув, де припаркувався. Машину знайшли лише за три тижні.

50 Cent

Знаменитий репер відомий тим, що не лізе за словом у кишеню. Коли в його Ferrari 488 "помер" акумулятор, він поспішив розповісти про це в соцмережах. Він виставив фото суперкара на евакуаторі і невтішно відгукнувся про авто з використанням ненормативної лексики.

Кім Кардаш'ян

[ + – ] Кім Кардаш'ян отримала Ferrari у подарунок від шахрая Фото: FOXnews

Кім Кардаш'ян відрізняється, м'яко кажучи, дивним смаком, коли йдеться про авто. Якось вона пофарбувала всі свої машини в один колір, а кросовер Lamborghini Urus "одягла" в хутряну шубу.

Втім, Ferrari вона не доопрацьовувала, а постраждала за те, що отримала італійський суперкар як весільний подарунок від бізнесмена з Малайзії, підозрюваного у фінансових махінаціях. Кім Кардаш'ян це заперечує, але у Ferrari мабуть вирішили не зазнавати репутаційних втрат.

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Флойд Мейвезер-молодший

[ + – ] Флойд Мейвезер Фото: autoevolution.com

Найбагатший боксер усіх часів за своє життя володів сотнями авто, причому деякі рідкісні та ексклюзивні моделі не затримувалися надовго в його гаражі та продавалися за кілька місяців після покупки. Саме це і не сподобалось Ferrari.

Справа у тому, що покупці лімітованих колекційних версій Ferrari нерідко мають підписати угоду, в якій зобов'язуються не перепродувати авто протягом року. Очевидно, Флойд Мейвезер-молодший вже неодноразово порушував такий договір.

Раніше Фокус розповідав, що унікальний суперкар Ferrari планують продати за 25 мільйонів доларів.

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