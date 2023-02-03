Новенький суперкар Ferrari за $250 000 потрапив у дивну ДТП просто в автосалоні (фото)

Несправний вантажний ліфт спричинив аварію за участю Ferrari Roma. Суперкар серйозно пошкоджений і потребує складного та недешевого ремонту.

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У США сталася курйозна ДТП. Новий суперкар Ferrari Roma розбили на рівному місці в автосалоні. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Діставати авто довелося за допомогою потужної лебідки Фото: carscoops.com

Інцидент мав місце у Палм-Біч (штат Флорида). Суперкар Ferrari мали намір опустити на підвальний поверх на спеціальному вантажному ліфті. Він зламався і не під'їхав, тому автомобіль впав у шахту ліфта.

[ + – ] Задня частина авто серйозно пошкоджена Фото: carscoops.com

Висота виявилася невеликою, але Ferrari Roma не змогли відразу витягнути. Річ у тому, що від удару пошкодився бензобак і на підлогу шахти витекло паливо — персонал побоювався спалаху та викликав пожежників.

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На щастя, обійшлося без пожежі і Ferrari Roma витягла спеціальну вантажівку з потужною лебідкою. Однак у суперкара серйозно пошкоджена задня частина і йому потрібний недешевий ремонт.

[ + – ] Суперкар Ferrari Roma коштує 250 000 доларів Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari Roma є початковою моделлю марки, але все одно недешевий від 250 000 доларів. Купе оснащено 3,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 620 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 3,4 секунди і розвинути 320 км/год.

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