Имидж — все: кому из знаменитостей запрещено покупать суперкары Ferrari (фото)

В Ferrari заботятся о своем имидже, а потому отказывают в продаже авто клиентам, которые не ценят итальянские суперкары. В "черном" списке оказались и некоторые селебрити.

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Далеко не всегда деньги решают все, даже если речь идет о дорогих суперкарах. Для именитых автопроизводителей – таких, как Ferrari – репутация играет огромную роль. Именно поэтому у итальянской компании существует негласный запрет на продажу новых машин ряду зажиточных автомобилистов, скомпрометировавших себя. Об этом сообщает сайт Hotcars.

В "черный" список попали миллионеры, которые, по мнению руководства Ferrari, наносят вред имиджу бренда и не ценят суперкары с гарцующим жеребцом на логотипе. Зачастую они нелестно отзываются об авто, не заботятся о них должным образом либо же предпочитают слишком экстравагантный тюнинг Ferrari.

В список попали и некоторые знаменитости. Конечно, при желании они могут купить Ferrari с пробегом, однако новый суперкар им заказать не удастся.

Крис Харрис

[ + – ] Крис Харрис раскритиковал Ferrari Фото: BBC

Известный журналист и ведущий шоу Top Gear является ценителем Ferrari, но попал в немилость из-за одной публикации. В статье он заявил, что журналистам на тест дают улучшенные суперкары Ferrari, чтобы добиться положительных отзывов, а в продажу поступают не столь хорошие авто.

После этого Крису Харрису перестали давать Ferrari на тест-драйв, да и приобрести итальянский суперкар у него не получается.

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Джастин Бибер

[ + – ] Джастин Бибер тюнинговал Ferrari Фото: La Repubblica

Звездный канадский певец является любителем экстравагантного тюнинга. Он доработал свое лимитированное купе Ferrari 458 Italia F1 Edition в знаменитом ателье West Coast Customs (именно там тюнингуют авто в шоу "Тачка на прокачку").

Авто занизили, добавили обвес и обклеили синей пленкой. В добавок, тюнеры поиздевались над лого Ferrari, что для итальянцев сродни святотатству.

Мало того, после одной из бурных вечеринок в Лос-Анджелесе Джастин Бибер потерял Ferrari. Певец перебрал с алкоголем и попросту забыл, где припарковался. Машину нашли только через три недели.

50 Cent

Знаменитый репер известен тем, что не лезет за словом в карман. Когда в его Ferrari 488 "умер" аккумулятор, то он поспешил рассказать об этом в соцсетях. Он выставил фото суперкара на эвакуаторе и нелестно отозвался об авто с использованием ненормативной лексики.

Ким Кардашьян

[ + – ] Ким Кардашьян получила Ferrari в подарок от мошенника Фото: FOXnews

Ким Кардашиан отличается, мягко говоря, странным вкусом, когда речь идет об авто. Однажды она окрасила все свои машины в один цвет, а кроссовер Lamborghini Urus "одела" в меховую шубу.

Впрочем, Ferrari она не дорабатывала, а пострадала за то, что получила итальянский суперкар в качестве свадебного подарка от бизнесмена из Малайзии, подозреваемого в финансовых махинациях. Ким Кардашиан это отрицает, но в Ferrari по-видимому решили не нести репутационные потери.

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Флойд Мейвезер-младший

[ + – ] Флойд Мэйвезер Фото: autoevolution.com

Самый богатый боксер всех времен за свою жизнь владел сотнями авто, причем некоторые редкие и эксклюзивные модели не задерживались надолго в его гараже и продавались через пару месяцев после покупки. Именно это и не понравилось Ferrari.

Дело в том, что покупатели лимитированных коллекционных версий Ferrari нередко должны подписать соглашение, в котором обязываются не перепродавать авто на протяжении года. Очевидно Флойд Мэйуэзер-младший уже неоднократно нарушал такой договор.

Ранее Фокус рассказывал, что уникальный суперкар Ferrari планируют продать за 25 миллионов долларов.

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