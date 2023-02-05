Дорога капсула часу: виявлено унікальний 32-річний суперкар Jaguar без пробігу (фото)

Усього випустили лише 27 суперкарів Jaguar XJR-15 і він є однією з найрідкісніших моделей британської марки. Це перший у світі автомобіль з повністю карбоновим кузовом.

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В одній з азіатських країн виявили справжній раритет — суперкар Jaguar XJR-15 1991 року в стані нового авто. Машина не виїжджала на дороги понад 30 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

[ + – ] Суперкар створений на базі гоночного автомобіля Фото: RM Sotheby's

На одометрі Jaguar XJR-15 висвічується пробіг 243 км. Встановлено, що в авто був лише один власник з Азії, який побажав залишитися невідомим. У січні 1991 року він купив суперкар Jaguar у Великій Британії за 620 000 фунтів стерлінгів ($1 182 000), привіз його додому і незабаром поставив на зберігання. Раритетна машина з того часу не покидала гараж.

Jaguar XJR-15 ідеально зберігся, але потребує технічного обслуговування. Тепер авто привезли в США та планують продати на аукціоні. За нього можуть виручити не менше 1,5 мільйони доларів, тож це дуже дорога капсула часу.

[ + – ] Jaguar XJR-15 став першим у світі авто з карбоновим кузовом Фото: RM Sotheby's

Настільки висока ціна обумовлена тим, що Jaguar XJR-15 — дуже рідкісна модель, адже всього випущено лише 27 таких купе. Суперкар створено на базі спортпрототипу Jaguar XJR-9, який виграв 24-годинну гонку в Ле-Мані.

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Jaguar XJR-15 став першим серійним авто з повністю карбоновим кузовом — завдяки цьому він важить лише 1 050 кг. Для зниження маси відмовилися від обробки салону та шумоізоляції, тому в комплекті до авто йдуть спеціальні навушники з мікрофонами, щоб водій і пасажир могли спілкуватися у галасливій машині.

[ + – ] У салоні авто відсутня шумоізоляція Фото: RM Sotheby's

Купе оснащено 6,0-літровим 450-сильним V12 та 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 307 км/год.

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