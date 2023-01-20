Знайдено легендарний суперкар Lamborghini 80-х у стані нового авто (фото)

За 34 роки Lamborghini Countach проїхав менше 250 км. Культовий суперкар в ідеальному стані та навіть зберіг рідні шини.

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У США знайдено справжню капсулу часу. Lamborghini Countach 1989 практично не виїжджав на дороги і виглядає як новий. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Автомобіль оцінено в мільйон доларів Фото: carscoops.com

На одометрі Lamborghini Countach висвічується пробіг 248 км. Цікаво, що на момент доставки першому клієнту в США в лютому 1990 пробіг авто після заводських тестів становив 138 км. Тобто, здебільшого суперкар Lamborghini проїжджав по 3 км на рік.

[ + – ] Салон Lamborghini Countach чудово зберігся Фото: carscoops.com

Машина кілька разів міняла власників, але всі вони зберігали її в гаражі та практично не виїжджали на дороги. Авто ідеально збереглося та виглядає як нове: його лакофарбове покриття без пошкоджень, білий шкіряний салон у відмінному стані та рідна гума.

[ + – ] Lamborghini Countach оснащений 455-сильним V12 Фото: carscoops.com

Цілком можливо, що це найзбережніший Lamborghini Countach у світі. Зараз суперкар планують знову перепродати та виручити за нього майже мільйон доларів.

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Суперкар Lamborghini Countach — найвідоміша модель італійської марки. З 1974 по 1990 рік випущено трохи менше 2 000 цих купе.

[ + – ] Максимальна швидкість авто становить 295 км/год Фото: carscoops.com

Саме цей автомобіль належить до фінальної ювілейної версії Lamborghini Countach 25th Anniversary з оновленим дизайном. Суперкар оснащений 5,0-літровим V12 потужністю 455 к. с. і здатний розганятись до 100 км/год за 4,7 с і розвивати 295 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що ще один Lamborghini Countach виявили занедбаним у французькому замку.