У гаражі знайшли занедбаним раритетний Lamborghini вартістю понад $1,2 мільйона (фото)
Усього виробили 150 одиниць Lamborghini Countach LP400 Periscopio. Наразі такі авто продають на аукціонах за ціною понад мільйон доларів.
У гаражі мільйонера-затворника знайшли занедбаний суперкар Lamborghini Countach LP400 Periscopio 1975 року. Його планують продати на аукціоні за понад 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,2 мільйона), повідомляє видання The Sun.
Всього було вироблено 150 одиниць Lamborghini Countach LP400 Periscopio. Колекціонери з усього світу полюють за екземплярами, що збереглися.
Один зі 150 Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' знайшли у розкішному замку на французькому острові біля Ла-Рошель. Його купили у 1983 році мільйонером-затворником.
Екземпляр з гордістю носить серійний номер 9. Це робить його ще дорожчим та ексклюзивнішим Lamborghini.
Майже за 30 років власник суперкара проїхав на ньому лише 87 557 км. Більшість часу його зберігали в гаражі.
Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' оснащується 3,9-літровим V12 із шістьма карбюраторами на 375 к.с. Двигун працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач і дозволяє розвивати 280 км/год.
Сміливий дизайн із клиноподібною формою став візитною карткою моделі. Він досі приковує до себе погляди автолюбителів та випадкових перехожих.
У французькому аукціонному будинку Artcurial розповіли, що суперкар чудово зберігся. Навіть інтер'єр виглядає майже як новий.Важливо
Artcurial виставить Lamborghini Countach LP400 Periscopio на продаж на міжнародній виставці класичних автомобілів у Парижі. Вона проходитиме з 1 по 5 лютого 2023 року.
Раніше Фокус писав, що на аукціоні продають Jaguar XKE 1967 випуску в унікальному синьому кольорі.