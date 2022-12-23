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Авто

На аукціоні продають раритетний Jaguar XKE в унікальному кольорі (фото)

Jaguar, Авто, аукціон, Торги, Родстер
Фото: Bring a Trailer | Jaguar XKE пофарбований у незвичайний для моделі колір

Родстер має відмінний стан, а його пробіг становить 109 435 км. Торги за лот уже перевищили 100 тисяч доларів.

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На аукціон Bring a Trailer виставили Jaguar XKE 1967 випуску в унікальному синьому кольорі. Родстер чудово зберігся. На сайті аукціонного будинку розповіли подробиці про цей екземпляр.

Родстер Jaguar XKE Series I 1967 спочатку був кремового кольору, але минулий власник перефарбував його в темно-синій. Додатково авто оснастили стереосистемою Kenwood із CD-плеєром.

Jaguar XKE Fullscreen
Jaguar XKE отримав кілька доопрацювань
Фото: Bring a Trailer

Комплектація авто включає потрійні карбюратори SU з бічною тягою, закриті фари, хромовані колеса та синій м'який верх. Також родстер оснащується дисковими гальмами.

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Внутрішнє оздоблення виконане зі світлої шкіри. З додаткового обладнання є обігрів салону, дзеркало заднього виду, що регулюється, і вікна з ручним управлінням. Пробіг складає 68 тисяч миль (109435 км).

Jaguar XKE Fullscreen
Внутрішнє оздоблення Jaguar XKE виконане зі світлої шкіри
Фото: Bring a Trailer

Відновлений рядний шестициліндровий двигун об'ємом 4,2 л з двома розподільними валами видає потужність 265 к.с. та крутний момент 383 Нм. Потужність передається на задні колеса через чотириступінчасту механічну коробку передач.

Jaguar XKE Fullscreen
Двигун Jaguar XKE повністю відновили
Фото: Bring a Trailer

Вартість лоту вже перевищила 100 тисяч доларів. До кінця торгів залишилося менше 8 годин.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний спортивний Jaguar XK120 1953 завівся після понад 50 років простою.