На аукціоні продають раритетний Jaguar XKE в унікальному кольорі (фото)

Родстер має відмінний стан, а його пробіг становить 109 435 км. Торги за лот уже перевищили 100 тисяч доларів.

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На аукціон Bring a Trailer виставили Jaguar XKE 1967 випуску в унікальному синьому кольорі. Родстер чудово зберігся. На сайті аукціонного будинку розповіли подробиці про цей екземпляр.

Родстер Jaguar XKE Series I 1967 спочатку був кремового кольору, але минулий власник перефарбував його в темно-синій. Додатково авто оснастили стереосистемою Kenwood із CD-плеєром.

[ + – ] Jaguar XKE отримав кілька доопрацювань Фото: Bring a Trailer

Комплектація авто включає потрійні карбюратори SU з бічною тягою, закриті фари, хромовані колеса та синій м'який верх. Також родстер оснащується дисковими гальмами.

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Внутрішнє оздоблення виконане зі світлої шкіри. З додаткового обладнання є обігрів салону, дзеркало заднього виду, що регулюється, і вікна з ручним управлінням. Пробіг складає 68 тисяч миль (109435 км).

[ + – ] Внутрішнє оздоблення Jaguar XKE виконане зі світлої шкіри Фото: Bring a Trailer

Відновлений рядний шестициліндровий двигун об'ємом 4,2 л з двома розподільними валами видає потужність 265 к.с. та крутний момент 383 Нм. Потужність передається на задні колеса через чотириступінчасту механічну коробку передач.

[ + – ] Двигун Jaguar XKE повністю відновили Фото: Bring a Trailer

Вартість лоту вже перевищила 100 тисяч доларів. До кінця торгів залишилося менше 8 годин.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний спортивний Jaguar XK120 1953 завівся після понад 50 років простою.