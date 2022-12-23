На аукціоні продають раритетний Jaguar XKE в унікальному кольорі (фото)
Родстер має відмінний стан, а його пробіг становить 109 435 км. Торги за лот уже перевищили 100 тисяч доларів.
На аукціон Bring a Trailer виставили Jaguar XKE 1967 випуску в унікальному синьому кольорі. Родстер чудово зберігся. На сайті аукціонного будинку розповіли подробиці про цей екземпляр.
Родстер Jaguar XKE Series I 1967 спочатку був кремового кольору, але минулий власник перефарбував його в темно-синій. Додатково авто оснастили стереосистемою Kenwood із CD-плеєром.
Комплектація авто включає потрійні карбюратори SU з бічною тягою, закриті фари, хромовані колеса та синій м'який верх. Також родстер оснащується дисковими гальмами.
Внутрішнє оздоблення виконане зі світлої шкіри. З додаткового обладнання є обігрів салону, дзеркало заднього виду, що регулюється, і вікна з ручним управлінням. Пробіг складає 68 тисяч миль (109435 км).
Відновлений рядний шестициліндровий двигун об'ємом 4,2 л з двома розподільними валами видає потужність 265 к.с. та крутний момент 383 Нм. Потужність передається на задні колеса через чотириступінчасту механічну коробку передач.
Вартість лоту вже перевищила 100 тисяч доларів. До кінця торгів залишилося менше 8 годин.
Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний спортивний Jaguar XK120 1953 завівся після понад 50 років простою.