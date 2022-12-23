На аукционе продают раритетный Jaguar XKE в уникальном цвете (фото)

Родстер обладает отличным состоянием, а его пробег составляет 109 435 км. Торги за лот уже превысили 100 тысяч долларов.

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На аукцион Bring a Trailer выставили Jaguar XKE 1967 года выпуска в уникальном синем цвете. Родстер отлично сохранился. На сайте аукционного дома рассказали подробности об этом экземпляре.

Родстер Jaguar XKE Series I 1967 года изначально был кремового цвета, но прошлый владелец перекрасил его в темно-синий. Дополнительно авто оснастили стереосистемой Kenwood с CD-плеером.

[ + – ] Jaguar XKE получил несколько доработок Фото: Bring a Trailer

Комплектация авто включает тройные карбюраторы SU с боковой тягой, закрытые фары, хромированные колеса и синий мягкий верх. Также родстер оснащается дисковыми тормозами.

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Внутренняя отделка выполнена из светлой кожи. Из дополнительного оборудования имеются обогрев салона, регулируемое зеркало заднего вида и окна с ручным управлением. Пробег составляет 68 тысяч миль (109 435 км).

[ + – ] Внутренняя отделка Jaguar XKE выполнена из светлой кожи Фото: Bring a Trailer

Восстановленный рядный шестицилиндровый двигатель объемом 4,2 л с двумя распредвалами выдает мощность 265 л.с. и крутящий момент 383 Нм. Мощность передается на задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.

[ + – ] Двигатель Jaguar XKE полностью восстановили Фото: Bring a Trailer

Стоимость лота уже превысила 100 тысяч долларов. До конца торгов осталось менее 8 часов.

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