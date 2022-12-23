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Авто

На аукционе продают раритетный Jaguar XKE в уникальном цвете (фото)

Jaguar, Авто, Аукцион, Торги, Родстер
Фото: Bring a Trailer | Jaguar XKE покрашен в необычный для модели цвет

Родстер обладает отличным состоянием, а его пробег составляет 109 435 км. Торги за лот уже превысили 100 тысяч долларов.

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На аукцион Bring a Trailer выставили Jaguar XKE 1967 года выпуска в уникальном синем цвете. Родстер отлично сохранился. На сайте аукционного дома рассказали подробности об этом экземпляре.

Родстер Jaguar XKE Series I 1967 года изначально был кремового цвета, но прошлый владелец перекрасил его в темно-синий. Дополнительно авто оснастили стереосистемой Kenwood с CD-плеером.

Jaguar XKE Fullscreen
Jaguar XKE получил несколько доработок
Фото: Bring a Trailer

Комплектация авто включает тройные карбюраторы SU с боковой тягой, закрытые фары, хромированные колеса и синий мягкий верх. Также родстер оснащается дисковыми тормозами.

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Внутренняя отделка выполнена из светлой кожи. Из дополнительного оборудования имеются обогрев салона, регулируемое зеркало заднего вида и окна с ручным управлением. Пробег составляет 68 тысяч миль (109 435 км).

Jaguar XKE Fullscreen
Внутренняя отделка Jaguar XKE выполнена из светлой кожи
Фото: Bring a Trailer

Восстановленный рядный шестицилиндровый двигатель объемом 4,2 л с двумя распредвалами выдает мощность 265 л.с. и крутящий момент 383 Нм. Мощность передается на задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.

Jaguar XKE Fullscreen
Двигатель Jaguar XKE полностью восстановили
Фото: Bring a Trailer

Стоимость лота уже превысила 100 тысяч долларов. До конца торгов осталось менее 8 часов.

Ранее Фокус сообщал, что редкий спортивный Jaguar XK120 1953 года завелся после более 50 лет простоя.