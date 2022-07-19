Редкий спортивный Jaguar завелся после более 50 лет простоя (видео)

Jaguar XK120 полвека простоял полуразобранным в гараже после неудачной реставрации. Тем не менее, его двигатель завелся практически сразу и работает очень плавно.

В США обнаружили раритетный спорткар Jaguar XK120 1953 года. Автомобиль не выезжал на дороги более 50 лет и все это время простоял заброшенным. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Carchaeology.

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[ + – ] Владелец авто начал реставрацию, но не довел ее до конца Фото: скриншот/youtube

Выяснилось, что в 1970 или 1971 году это купе Jaguar XK120 решили восстановить и для этого разобрали. Однако по неизвестной причине владелец забросил реставрацию и не завершил ее.

[ + – ] Двигатель Jaguar XK120 завелся после простых манипуляций Фото: скриншот/youtube

Полуразобранная машина осталась стоять в гараже. К счастью, условия там оказались хорошими и Jaguar неплохо сохранился. Мало того, после полувекового простоя двигатель спорткара завелся после незначительных манипуляций в мастерской. Рядная 3,4-литровая шестерка даже сейчас работает очень плавно.

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Теперь реставрацию Jaguar XK120 наконец доведут до конца. Модель очень редкая и ценится коллекционерами. Всего с 1948 по 1954 годы выпущено 12 045 XK120, из которых только 2672 – в кузове купе.

[ + – ] Всего выпустили только 2672 купе Jaguar XK120

Jaguar XK120 примечателен еще и тем, что был самым быстрым серийным автомобилем своего времени. В 1949 году 160-сильный спорткар установил мировой рекорд скорости – 200,5 км/ч. Именно с этой моделью британская марка громко заявила о себе и стала известной в мире.

Ранее Фокус рассказывал, что Jaguar вернул в производство знаменитый спорткар 50-х годов.