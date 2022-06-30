Легендарный 70-летний спорткар Jaguar вернули в производство (фото)
Jaguar C-Type дважды выигрывал знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане. Это первый в мире автомобиль с дисковыми тормозами.
Jaguar возобновляет выпуск знаменитой модели C-Type. Именно она помогла британской марке попасть в элиту мирового автоспорта. Об этом сообщает официальный сайт Jaguar.
Jaguar C-Type Continuation (так назвали современную версию авто) до малейших деталей воссоздает спорткар, выигравший Гран-при Реймса 1952 года. К 70-летию этой победы и приурочили модель.
Чтобы в точности скопировать Jaguar C-Type, один из оригинальных автомобилей разобрали и создали его трехмерную модель. Запуску производства предшествовала активная программа тестирования авто.
Легкий родстер оснащен 3,4-литровой 220-сильной шестеркой с карбюраторами и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 225-230 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 8 с. К слову, Jaguar C-Type – первый автомобиль в мире с дисковыми тормозами.
Именно инновационные тормоза сделали автомобиль успешным – он смог конкурировать с более мощными спорткарами, которые замедлялись хуже. В 1951 и 1953 годах Jaguar C-Type выигрывал знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане.Важно
Всего выпустят 8 Jaguar C-Type Continuation. Цену авто не называют, но оно не будет дешевым. С другой стороны, оригинальный C-Type еще дороже – он сейчас стоит около 10 миллионов долларов.
Jaguar C-Type Continuation – не первая возрожденная ретро-модель марки. Ранее были выпущены современные копии Jaguar E-Type Lightweight, XKSS и D-Type.
Также Фокус писал, что недавно подобную модель выпустили Bentley – они воссоздали спорткар Speed Six 1929 года.