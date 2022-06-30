Легендарний 70-річний спорткар Jaguar повернули у виробництво (фото)

Jaguar C-Type двічі вигравав знамениті 24-годинні перегони у Ле-Мані. Це перший у світі автомобіль із дисковими гальмами.

Jaguar відновлює випуск знаменитої моделі C-Type. Саме вона допомогла британській марці потрапити до еліти світового автоспорту. Про це повідомляє офіційний сайт Jaguar.

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[ + – ] Автомобіль двічі вигравав 24-годинні перегони у Ле-Мані Фото: Jaguar

Jaguar C-Type Continuation (так назвали сучасну версію авто) до найменших деталей відтворює спорткар, який виграв Гран-прі Реймса 1952 року. До 70-річчя цієї перемоги приурочили модель.

Щоб точно скопіювати Jaguar C-Type, один з оригінальних автомобілів розібрали і створили його тривимірну модель. Запуску виробництва передувала активна програма тестування авто.

[ + – ] Jaguar C-Type відтворено до найменших деталей Фото: Jaguar

Легкий родстер оснащений 3,4-літровою 220-сильною шісткою з карбюраторами та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 225-230 км/год та розігнатися до 100 км/год за 8 с. До речі, Jaguar C-Type — перший автомобіль у світі з дисковими гальмами.

[ + – ] Спорткар оснащений 220-сильною карбюраторною шісткою Фото: Jaguar

Саме інноваційні гальма зробили автомобіль успішним — він зміг конкурувати з потужнішими спорткарами, які уповільнювалися гірше. У 1951 та 1953 роках Jaguar C-Type вигравав знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.

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Усього випустять 8 Jaguar C-Type Continuation. Ціну авто не називають, але воно не буде дешевим. З іншого боку, оригінальний C-Type ще дорожчий — він зараз коштує близько 10 мільйонів доларів.

[ + – ] Усього випустять вісім Jaguar C-Type Continuation Фото: Jaguar

Jaguar C-Type Continuation — це не перша відроджена ретро-модель марки. Раніше випущено сучасні копії Jaguar E-Type Lightweight, XKSS та D-Type.

Також Фокус писав, що нещодавно подібну модель випустили Bentley — вони відтворили спортивний автомобіль Speed Six 1929 року.