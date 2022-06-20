Британці повернуть у виробництво культову Subaru Impreza із 90-х (фото)

Prodrive P25 — покращена копія знаменитого купе Subaru Impreza 22B STI 1998 року вартістю $560 тисяч. Зовні сучасне авто точно повторює Impreza, проте отримало карбоновий кузов і новий 400-сильний турбодвигун.

В інтернет потрапили перші фото Prodrive P25. Автомобіль є сучасною культовою версією Subaru Impreza STI першого покоління в кузові купе. Про це повідомляє видання Autocar.

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Новий Prodrive P25 офіційно презентують на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді. Незабаром після цього випустять 25 автомобілів за ціною 560 тис. доларів. Це чимало, але оригінальні купе Subaru Impreza 1998 майже настільки ж дорогі.

[ + – ] Усього випустять лише 25 купе вартістю $560 тисяч Фото: Autocar

На вигляд нова Subaru Impreza 22B STI практично не відрізняється від оригіналу, хіба що вона трохи ширша і колеса у неї 19-дюймові. Водночас капот, крила, багажник і дах карбонові, що дозволить досягти ваги 1200 кг.

Салон Prodrive P25 ще не розсекречений, але відомо, що в обробці використовують шкіру та алькантару. Також встановлять спортивні крісла з каркасом із вуглеволокна.

[ + – ] Автомобіль оснастили 400-сильним турбодвигуном Фото: Autocar

Сучасна Subaru Impreza 22B STI отримає опозитний 2,5-літровий 400-сильний турбодвигун, створений на основі двигуна Toyota GR86 та Subaru BRZ. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та секвентальну КПП. В обох випадках передбачена система допомоги при старті Launch control та розгін до 100 км/год займе близько 3,5 с.

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Звичайно, Prodrive P25 буде повнопривідним. Купе отримає спортивну підвісу та гальма AP Racing діаметром 380 мм спереду та 350 мм ззаду.

[ + – ] Купе Subaru Impreza створили для участі у ралі Фото: Subaru

Купе Subaru Impreza 22B 1998 зараз має статус культової моделі. Заряджену дводверну версію створили спеціально для допуску моделі до ралі та випустили лімітованою серією із 424 авто і зараз вони дуже цінуються колекціонерами. До речі, до змагань купе готували саме у британській компанії Prodrive.

Раніше Фокус повідомляв, що подібну сучасну версію отримає і знаменитий Volkswagen Beetle. Вона також виявилася надзвичайно дорогою.