Британці повернуть у виробництво культову Subaru Impreza із 90-х (фото)
Prodrive P25 — покращена копія знаменитого купе Subaru Impreza 22B STI 1998 року вартістю $560 тисяч. Зовні сучасне авто точно повторює Impreza, проте отримало карбоновий кузов і новий 400-сильний турбодвигун.
В інтернет потрапили перші фото Prodrive P25. Автомобіль є сучасною культовою версією Subaru Impreza STI першого покоління в кузові купе. Про це повідомляє видання Autocar.
Новий Prodrive P25 офіційно презентують на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді. Незабаром після цього випустять 25 автомобілів за ціною 560 тис. доларів. Це чимало, але оригінальні купе Subaru Impreza 1998 майже настільки ж дорогі.
На вигляд нова Subaru Impreza 22B STI практично не відрізняється від оригіналу, хіба що вона трохи ширша і колеса у неї 19-дюймові. Водночас капот, крила, багажник і дах карбонові, що дозволить досягти ваги 1200 кг.
Салон Prodrive P25 ще не розсекречений, але відомо, що в обробці використовують шкіру та алькантару. Також встановлять спортивні крісла з каркасом із вуглеволокна.
Сучасна Subaru Impreza 22B STI отримає опозитний 2,5-літровий 400-сильний турбодвигун, створений на основі двигуна Toyota GR86 та Subaru BRZ. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та секвентальну КПП. В обох випадках передбачена система допомоги при старті Launch control та розгін до 100 км/год займе близько 3,5 с.Важливо
Звичайно, Prodrive P25 буде повнопривідним. Купе отримає спортивну підвісу та гальма AP Racing діаметром 380 мм спереду та 350 мм ззаду.
Купе Subaru Impreza 22B 1998 зараз має статус культової моделі. Заряджену дводверну версію створили спеціально для допуску моделі до ралі та випустили лімітованою серією із 424 авто і зараз вони дуже цінуються колекціонерами. До речі, до змагань купе готували саме у британській компанії Prodrive.
Раніше Фокус повідомляв, що подібну сучасну версію отримає і знаменитий Volkswagen Beetle. Вона також виявилася надзвичайно дорогою.