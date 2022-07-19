Рідкісний спортивний Jaguar завівся після понад 50 років простою (відео)

Jaguar XK120 пів століття простояв напіврозібраним у гаражі після невдалої реставрації. Проте його двигун завівся практично відразу і працює дуже плавно.

У США знайшли раритетний спорткар Jaguar XK120 1953 року. Автомобіль не виїжджав на дороги понад 50 років і весь цей час простояв занедбаним. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Carchaeology.

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[ + – ] Власник авто розпочав реставрацію, але не довів її до кінця Фото: скриншот/youtube

З'ясувалося, що в 1970 чи 1971 році купе Jaguar XK120 вирішили відновити і для цього розібрали. Проте з невідомих причин власник закинув реставрацію та не завершив її.

[ + – ] Двигун Jaguar XK120 завівся після простих маніпуляцій Фото: скриншот/youtube

Напіврозібрана машина залишилася стояти у гаражі. На щастя, умови там виявилися гарними та Jaguar непогано зберігся. Мало того, після півстолітнього простою двигун спорткара завівся після незначних маніпуляцій у майстерні. Рядна 3,4-літрова шістка навіть зараз працює дуже плавно.

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Тепер реставрацію Jaguar XK120 нарешті доведуть до кінця. Модель дуже рідкісна та цінується колекціонерами. Усього з 1948 по 1954 роки випущено 12045 XK120, з яких лише 2 672 — у кузові купе.

[ + – ] Усього випустили лише 2672 купе Jaguar XK120

Jaguar XK120 цікавий ще й тим, що був найшвидшим серійним автомобілем свого часу. 1949 року 160-сильний спорткар встановив світовий рекорд швидкості — 200,5 км/год. Саме з цією моделлю британська марка голосно заявила про себе і стала відомою у світі.

Раніше Фокус розповідав, що Jaguar повернув у виробництво знаменитий спорткар 50-х років.