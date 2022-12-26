На аукціон виставили рідкісне вінтажне авто Сильвестра Сталлоне (фото)

Усього випустили лише 178 Dodge Charger 1971 року у версії R/T 440 Six Pack. Автомобіль оснащений величезним 7,2-літровим V8 потужністю 385 к. с.

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У США на аукціон Mecum виставили Dodge Charger 1971 року. За автомобіль планують отримати від 125 000 до 175 000 доларів. Настільки висока ціна обумовлена тим, що її колишнім власником був Сильвестр Сталлоне. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Актор відреставрував автомобіль і він виглядає чудово

Актор обрав собі авто у хорошому та максимально оригінальному стані, але все одно відправив його на реставрацію. Пізніше Сталлоне віддав машину своєму синові Сейджу.

[ + – ] Під капотом встановлений 7,2-літровий 385-сильний V8

Авто Сильвестра Сталлоне досить рідкісне, адже із 46 тисяч Dodge Charger 1971 року лише 178 були випущені в зарядженій версії R/T 440 Six Pack. Таке купе оснащене величезним 7,2-літровим V8 потужністю 385 к. с.

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З 3-ступінчастою автоматичною КПП Dodge Charger у версії R/T 440 Six Pack розганяється до 100 км/год за 6 с і розвиває швидкість понад 200 км/год. Крім того, автомобіль Сильвестра Сталлоне непогано оснащений — отримав передні дискові гальма, підсилювач керма, задній спойлер і спортивні сидіння.

[ + – ] Оснащення враховує спортивні сидіння та підсилювач керма

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продадуть рідкісний 500-сильний суперкар Елвіса Преслі.

Також ми писали, що суперкар Ferrari Еріка Клептона продали задешево.