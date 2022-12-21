На аукціоні дешево продали ексклюзивний Ferrari знаменитого співака (фото)

Ерік Клептон замовив Ferrari 599 GTB Fiorano у 2007 році та вибрав особливу комплектацію авто. Суперкар оснащений 620-сильним V12 та розвиває 330 км/год.

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У Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 року. За авто віддали 71 500 фунтів стерлінгів ($86 800), що небагато для цієї моделі. Деталі авто розкрили на сайті аукціону.

[ + – ] Суперкар отримав спеціальні 20-дюймові диски Фото: Collecting Cars

Ціна Ferrari взагалі здасться смішною, якщо врахувати, що автомобіль належав Еріку Клептону. Його збудували на індивідуальне замовлення відомого британського співака та музиканта.

Ерік Клептон є пристрасним шанувальником Ferrari. У його гаражі близько десятка авто італійської марки, серед яких легендарні Ferrari F40, Enzo і 250 GT Berlinetta Lusso. Ба більше, спеціально для британської зірки спроєктували єдиний у своєму роді Ferrari SP12 EC.

[ + – ] Салон оздоблений дорогою шкірою Castoro Фото: Collecting Cars

Чорне купе Ferrari 599 GTB Fiorano Еріка Клептона теж унікальне, адже співак замовив ексклюзивне оздоблення салону дорогою шкірою Castoro і карбоном. Крім того, суперкар оснащений електроприводом сидінь та особливими 20-дюймовими дисками чорного кольору.

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Під капотом Ferrari 599 GTB Fiorano встановлений 6,0-літровий V12 потужністю 620 к. с. З 6-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

[ + – ] Сидіння Ferrari отримали електропривід Фото: Collecting Cars

Ерік Клептон досить активно експлуатував суперкар Ferrari і проїхав на ньому понад 40 000 км. У комплекті з авто продали оригінальну документацію та номерний знак S999 GTB, замовлений співаком.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили швидкісний 500-сильний суперкар Елвіса Преслі.