На аукціоні дешево продали ексклюзивний Ferrari знаменитого співака (фото)
Ерік Клептон замовив Ferrari 599 GTB Fiorano у 2007 році та вибрав особливу комплектацію авто. Суперкар оснащений 620-сильним V12 та розвиває 330 км/год.
У Великій Британії на аукціоні Collecting Cars продали Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 року. За авто віддали 71 500 фунтів стерлінгів ($86 800), що небагато для цієї моделі. Деталі авто розкрили на сайті аукціону.
Ціна Ferrari взагалі здасться смішною, якщо врахувати, що автомобіль належав Еріку Клептону. Його збудували на індивідуальне замовлення відомого британського співака та музиканта.
Ерік Клептон є пристрасним шанувальником Ferrari. У його гаражі близько десятка авто італійської марки, серед яких легендарні Ferrari F40, Enzo і 250 GT Berlinetta Lusso. Ба більше, спеціально для британської зірки спроєктували єдиний у своєму роді Ferrari SP12 EC.
Чорне купе Ferrari 599 GTB Fiorano Еріка Клептона теж унікальне, адже співак замовив ексклюзивне оздоблення салону дорогою шкірою Castoro і карбоном. Крім того, суперкар оснащений електроприводом сидінь та особливими 20-дюймовими дисками чорного кольору.Важливо
Під капотом Ferrari 599 GTB Fiorano встановлений 6,0-літровий V12 потужністю 620 к. с. З 6-ступінчастою роботизованою КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 330 км/год.
Ерік Клептон досить активно експлуатував суперкар Ferrari і проїхав на ньому понад 40 000 км. У комплекті з авто продали оригінальну документацію та номерний знак S999 GTB, замовлений співаком.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили швидкісний 500-сильний суперкар Елвіса Преслі.