На аукционе задешево продали эксклюзивный Ferrari знаменитого певца (фото)

Эрик Клэптон заказал Ferrari 599 GTB Fiorano в 2007 году и выбрал особую комплектацию авто. Суперкар оснащен 620-сильным V12 и развивает 330 км/ч.

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В Великобритании на аукционе Collecting Cars продали Ferrari 599 GTB Fiorano 2007 года. За авто отдали 71 500 фунтов стерлингов ($86 800), что немного для этой модели. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

[ + – ] Суперкар получил особые 20-дюймовые диски Фото: Collecting Cars

Цена Ferrari и вовсе покажется смешной, если учесть, что автомобиль принадлежал Эрику Клэптону. Его построили по индивидуальному заказу известного британского певца и музыканта.

Эрик Клэптон является страстным поклонником Ferrari. В его гараже около десятка авто итальянской марки, среди которых – легендарные Ferrari F40, Enzo и 250 GT Berlinetta Lusso. Мало того, специально для британской звезды спроектировали единственный в своем роде Ferrari SP12 EC.

[ + – ] Салон отделан дорогой кожей Castoro Фото: Collecting Cars

Черныое купе Ferrari 599 GTB Fiorano Эрика Клэптона тоже по-своему уникально, ведь певец заказал эксклюзивную отделку салона дорогой кожей Castoro и карбоном. Кроме того, суперкар оснащен электроприводом сидений и особыми 20-дюймовыми дисками черного цвета.

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Под капотом Ferrari 599 GTB Fiorano установлен 6,0-литровый V12 мощностью 620 л. с. С 6-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

[ + – ] Сиденья Ferrari получили электропривод Фото: Collecting Cars

Эрик Клэптон довольно активно эксплуатировал суперкар Ferrari и проехал на нем более 40 000 км. В комплекте с авто продали оригинальную документацию и номерной знак S999 GTB, заказанный певцом.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили скоростной 500-сильный суперкар Элвиса Пресли.