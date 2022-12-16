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Авто

Самый дорогой и необычный дом на колесах оценили в $11,5 миллионов (фото)

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Фото: Carakoom | Дом на колесах построен в стволе дерева секвойя

Эксклюзивный автодом построен из ствола старого 1900-летнего дерева и помещен на грузовой полуприцеп. Внутри оборудованы спальня, кухня и гостинная.

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Во Флориде на продажу выставили очень оригинальный винтажный дом на колесах. За него просят целых 11,5 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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Автодом перевозят на грузовом прицепе
Фото: Carakoom

Этот автодом построили в Калифорнии еще в 1939 году двумя братьями-дровосеками. Они срубили огромное 1900-летнее дерево секвойя и именно оно стало основой для жилого прицепа.

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Внутри оборудованы три комнаты
Фото: Carakoom

Большой 10-метровый отрезок ствола поместили на прицеп. Его выдолбили внутри и оборудовали жилой отсек. Поскольку диаметр ствола превышает 2 метра, поэтому внутри довольно просторно.

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Дом на колесах состоит из трех комнат. Предусмотрены спальня с кроватью и тумбочкой, гостиная с диваном и столом, а также кухня. Внутреннее убранство довольно аскетическое, зато повсюду использованы натуральные материалы. Со временем автодом обновили и он получил современную технику – холодильник, телевизор и электроплиту.

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На кухне появились плита и телевизор
Фото: Carakoom

В свое время деревянный дом на колесах прославился. Он участвовал в различных выставках и автошоу, о нем неоднократно писали в СМИ. Несмотря на преклонный возраст, автодом отлично сохранился.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создали эксклюзивный дом на колесах. Он двухэтажный и подготовлен к бездорожью.