Самый дорогой и необычный дом на колесах оценили в $11,5 миллионов (фото)

Эксклюзивный автодом построен из ствола старого 1900-летнего дерева и помещен на грузовой полуприцеп. Внутри оборудованы спальня, кухня и гостинная.

Related video

Во Флориде на продажу выставили очень оригинальный винтажный дом на колесах. За него просят целых 11,5 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт Carakoom.

[ + – ] Автодом перевозят на грузовом прицепе Фото: Carakoom

Этот автодом построили в Калифорнии еще в 1939 году двумя братьями-дровосеками. Они срубили огромное 1900-летнее дерево секвойя и именно оно стало основой для жилого прицепа.

[ + – ] Внутри оборудованы три комнаты Фото: Carakoom

Большой 10-метровый отрезок ствола поместили на прицеп. Его выдолбили внутри и оборудовали жилой отсек. Поскольку диаметр ствола превышает 2 метра, поэтому внутри довольно просторно.

Важно

Украинец скрестил старую "Победу" с современным спортивным Mercedes (видео)

Дом на колесах состоит из трех комнат. Предусмотрены спальня с кроватью и тумбочкой, гостиная с диваном и столом, а также кухня. Внутреннее убранство довольно аскетическое, зато повсюду использованы натуральные материалы. Со временем автодом обновили и он получил современную технику – холодильник, телевизор и электроплиту.

[ + – ] На кухне появились плита и телевизор Фото: Carakoom

В свое время деревянный дом на колесах прославился. Он участвовал в различных выставках и автошоу, о нем неоднократно писали в СМИ. Несмотря на преклонный возраст, автодом отлично сохранился.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создали эксклюзивный дом на колесах. Он двухэтажный и подготовлен к бездорожью.