Украинец скрестил старую "Победу" с современным спортивным Mercedes (видео)

Mercedes-Benz CLK получил переднюю часть от ГАЗ-М20 "Победа" с хромированными бампером и решеткой радиатора. Под капотом авто установлен 170-сильный турбодизель.

Related video

В Кременчуге на продажу выставлен очень необычный автомобиль. В анфас он напоминает ГАЗ-М20 "Победа", а вот в профиль выглядит как купе Mercedes-Benz CLK второго поколения. Объявление о продаже нестандартного авто появилось на сайте Auto.ria.

[ + – ] Автомобиль оснащен 170-сильным турбодизелем Фото: auto.ria.com

Такое авто существует в единственном экземпляре и создали его 8 лет назад. Владелец решил скрестить "Победу" 1951 года и спортивный Mercedes-Benz. У ретро-авто позаимствовали фары, хромированную решетку радиатора, бамперы и капот. Изменен дизайн передних крыльев и задней части.

[ + – ] Дизайн задней части также изменен Фото: auto.ria.com

Салон Mercedes-Benz CLK остался без изменений. В отделке использована кожа, а оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, навигацию, датчики света и дождя.

Важно

Эксклюзив за $10 500: в Украине дешево продают роскошное американское авто 30-х (фото)

Под капотом установлен 2,7-литровый турбодизель Mercedes на 170 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой автоматической КПП. Ретро-спорткар расходует в среднем 7 л на 100 км.

[ + – ] Салон купе Mercedes остался без изменений Фото: auto.ria.com

Автомобиль оценен в 12 000 долларов, а его пробег составляет 230 тыс. км. Столь низкую цену владелец объясняет тем, что лакокрасочное покрытие и хромированные детали имеют дефекты после 8 лет эксплуатации и требуют восстановления.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили очень редкий спортивный седан BMW. Всего выпущено только 800 таких авто.

Также мы писали, что в Украине дешево продается роскошный американский Packard 30-х годов.