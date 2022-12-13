В Киеве заметили редчайший спортивный седан BMW (фото)

Всего выпустили только 803 BMW Alpina B7. Это был один из самых быстрых седанов своего времени — он способен развить 300 км/ч.

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В центре Киева сфотографировали очень редкий BMW Alpina B7. Заряженный седан начала 2000-х сейчас уже стал коллекционной моделью. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Всего в 2003-2008 годах выпустили лишь 803 Alpina B7 и в Украине зарегистрировано лишь несколько таких авто. В основе модели лежит флагманский седан BMW 7 Series E65.

[ + – ] Седан способен развить 300 км/ч Фото: topgir.com.ua

Тюнинг BMW 7 Series от Alpina включал установку двух турбин в 4,4-литровый V8. Это подняло мощность двигателя до 500 л. с., а крутящий момент – до 700 Н∙м.

С 6-ступенчатой автоматической КПП BMW Alpina B7 разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает 300 км/ч. В свое время он был один из самых седанов в мире. Кроме того, в Alpina улучшили управляемость, доработав ходовую и тормоза.

[ + – ] В салоне установлены спортивные кресла и руль Фото: BMW

Конкретно это — авто второй серии (2005-2008 годы). От стандартного BMW 7 E65 версия от Alpina отличается лишь незначительными деталями. У седана новый передний бампер, скромный обвес и спойлер на крышке багажника.

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Также предусмотрены фирменные колесные диски, а из заднего бампера выглядывают две выхлопные трубы. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили редкое купе BMW Alpina B7 Turbo. Всего выпустили только 20 таких авто.

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