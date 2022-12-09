Идеально для украинских дорог: новые электромобили BMW смогут подзаряжаться от выбоин

В BMW создали специальное устройство, превращающее кинетическую энергию подвески в электричество. Это позволяет подзарядить аккумуляторную батарею.

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BMW разрабатывают очень нестандартную технологию подзарядки электромобилей. Она позволит вырабатывать электроэнергию на дорогах с выбоинами. Изобретение уже зарегистрировали в немецком патентном бюро, сообщает сайт CarBuzz.

В патенте описано устройство, превращающее кинетическую энергию работы подвески в электричество и заряжающее аккумуляторную батарею. Как правило, движения подвески вверх-вниз на дорожных неровностях гасятся пружинами и амортизаторами, а энергия превращается в тепло и, по сути, пропадает.

[ + – ] Подвеску авто дополнили специальным маховиком и небольшим генератором Фото: BMW

Разработанная инженерами BMW установка включает небольшой маховик в подвеске автомобиля, вращающий специальный генератор, вырабатывающий электроэнергию. Примечательно, что ею можно заряжать как литий-ионную батарею электрокара, так и обычный 12-вольтовый аккумулятор бензиновой или дизельной модели.

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Технология не будет дешевой, поэтому в случае запуска в производство она поначалу появится на более дорогих электромобилях немецкой марки – таких, как новый BMW i7.

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