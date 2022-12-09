Ідеально для українських доріг: нові електромобілі BMW зможуть заряджатися від вибоїн

У BMW створили спеціальний пристрій, що перетворює кінетичну енергію підвіски на електрику. Це дозволяє зарядити акумулятор.

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BMW розробляють дуже нестандартну технологію заряджання електромобілів. Вона дозволить виробляти електроенергію на дорогах із вибоїнами. Винахід уже зареєстрували у німецькому патентному бюро, повідомляє сайт CarBuzz.

У патенті описано пристрій, що перетворює кінетичну енергію роботи підвіски на електрику та заряджає акумуляторну батарею. Як правило, рухи підвіски вгору-вниз на дорожніх нерівностях гасяться пружинами й амортизаторами, а енергія перетворюється на тепло і, по суті, зникає.

[ + – ] Підвіску авто доповнили спеціальним маховиком і невеликим генератором Фото: BMW

Розроблена інженерами BMW установка враховує невеликий маховик у підвісці автомобіля, що обертає спеціальний генератор, який виробляє електроенергію. Цікаво, що нею можна заряджати як літій-іонну батарею електрокара, так і 12-вольтовий акумулятор бензинової або дизельної моделі.

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Технологія не буде дешевою, тому в разі запуску у виробництво вона спочатку з'явиться на дорожчих електромобілях німецької марки — таких, як новий BMW i7.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво запущений найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW. Модель випускатимуть у США.

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