Ідеально для українських доріг: нові електромобілі BMW зможуть заряджатися від вибоїн
У BMW створили спеціальний пристрій, що перетворює кінетичну енергію підвіски на електрику. Це дозволяє зарядити акумулятор.
BMW розробляють дуже нестандартну технологію заряджання електромобілів. Вона дозволить виробляти електроенергію на дорогах із вибоїнами. Винахід уже зареєстрували у німецькому патентному бюро, повідомляє сайт CarBuzz.
У патенті описано пристрій, що перетворює кінетичну енергію роботи підвіски на електрику та заряджає акумуляторну батарею. Як правило, рухи підвіски вгору-вниз на дорожніх нерівностях гасяться пружинами й амортизаторами, а енергія перетворюється на тепло і, по суті, зникає.
Розроблена інженерами BMW установка враховує невеликий маховик у підвісці автомобіля, що обертає спеціальний генератор, який виробляє електроенергію. Цікаво, що нею можна заряджати як літій-іонну батарею електрокара, так і 12-вольтовий акумулятор бензинової або дизельної моделі.
Технологія не буде дешевою, тому в разі запуску у виробництво вона спочатку з'явиться на дорожчих електромобілях німецької марки — таких, як новий BMW i7.
Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво запущений найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW. Модель випускатимуть у США.
Також ми писали, що BMW показали дорогий 560-сильний спорткар у ретро-стилі.