Ретро-стиль та 560 сил: представлений найдорожчий та ексклюзивний BMW (відео)

Усього випустять лише 50 купе BMW 3,0 CSL. Лімітований 560-сильний спорткар присвятили ювілею однойменної моделі 70-х років.

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BMW презентували ексклюзивний спорткар 3,0 CSL. Купе випустять лімітованою серією з 50 авто та стане найдорожчою моделлю в історії німецької марки. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.

[ + – ] В авто розширені крила, а ззаду встановлено антикрило Фото: BMW

Ціна BMW 3,0 CSL поки не називається, але відомо, що він побудований на базі купе M4 CSL вартістю 140 000 доларів і буде відчутно дорожчим. Авто створено до 50-річчя культового BMW 3,0 CSL E9 1972 року.

[ + – ] В обробці салону поєднуються карбон та алькантара Фото: BMW

Спорткар дуже схожий на знаменитого предка. У нього серйозно розширено крила, а ззаду встановлено велике антикрило. Крім того, від донора M4 CSL авто відрізняється величезною решіткою радіатора в ретро-стилі та 20-дюймовими золотистими колесами. До того ж, пофарбують усі авто в кольори гоночної команди BMW Motorsport, яка у 70-х змагалася на 3,0 CSL.

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Салон BMW 3,0 CSL 2023, навпаки, вийшов дуже сучасним і знайомим за купе М4. В обробці використані алькантара та карбон, а на передній панелі встановлені віртуальний щиток приладів і великий сенсорний дисплей.

Спорткар BMW оснащений 3,0-літровою 560-сильною турбочетвіркою та 6-ступінчастою механічною КПП. Точні характеристики BMW 3,0 CSL поки що не озвучені, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше 4 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що спорткар BMW M4 перетворили на оригінальний спортивний пікап.