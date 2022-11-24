Ретро-стиль та 560 сил: представлений найдорожчий та ексклюзивний BMW (відео)
Усього випустять лише 50 купе BMW 3,0 CSL. Лімітований 560-сильний спорткар присвятили ювілею однойменної моделі 70-х років.
BMW презентували ексклюзивний спорткар 3,0 CSL. Купе випустять лімітованою серією з 50 авто та стане найдорожчою моделлю в історії німецької марки. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.
Ціна BMW 3,0 CSL поки не називається, але відомо, що він побудований на базі купе M4 CSL вартістю 140 000 доларів і буде відчутно дорожчим. Авто створено до 50-річчя культового BMW 3,0 CSL E9 1972 року.
Спорткар дуже схожий на знаменитого предка. У нього серйозно розширено крила, а ззаду встановлено велике антикрило. Крім того, від донора M4 CSL авто відрізняється величезною решіткою радіатора в ретро-стилі та 20-дюймовими золотистими колесами. До того ж, пофарбують усі авто в кольори гоночної команди BMW Motorsport, яка у 70-х змагалася на 3,0 CSL.
Салон BMW 3,0 CSL 2023, навпаки, вийшов дуже сучасним і знайомим за купе М4. В обробці використані алькантара та карбон, а на передній панелі встановлені віртуальний щиток приладів і великий сенсорний дисплей.
Спорткар BMW оснащений 3,0-літровою 560-сильною турбочетвіркою та 6-ступінчастою механічною КПП. Точні характеристики BMW 3,0 CSL поки що не озвучені, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше 4 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що спорткар BMW M4 перетворили на оригінальний спортивний пікап.