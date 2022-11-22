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Авто

Маленька ракета: Fiat показав яскравий електричний спорткар для молоді (відео)

Новий Abarth 500e, Fiat 500e, Fiat 500e Abarth, новий Fiat 500e, електромобіль Fiat 500, новий Fiat 500e Abarth
Фото: Stellantis | Fiat 500e Abarth можна впізнати за зміненою передньою частиною, обвісом та розширеним крилами

Fiat 500e Abarth оснащений 155-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 7 секунд. Електрокар оснастили спеціальним синтезатором, що імітує звук вихлопу бензинового двигуна.

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Новий Fiat 500e отримав заряджену версію Abarth. Вперше спортивний варіант компактної міської моделі електричний. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Новий Abarth 500e, Fiat 500e, Fiat 500e Abarth, новий Fiat 500e, електромобіль Fiat 500, новий Fiat 500e Abarth Fullscreen
Компанія Abarth вперше зайнялася тюнінгом електромобілів
Фото: Stellantis

Компанія Abarth виконує тюнінг Fiat 500 та інших моделей марки з 1949 року, але вперше зайнялася електромобілем. Потужність двигуна Abarth 500e підвищили зі 117 до 155 к. с., а крутний момент виріс з 220 до 235 Н∙м.

Новий Abarth 500e, Fiat 500e, Fiat 500e Abarth, новий Fiat 500e, електромобіль Fiat 500, новий Fiat 500e Abarth Fullscreen
Розгін до 100 км/год займає 7 секунд
Фото: Stellantis

Електрокар Fiat 500e Abarth розганяється з нуля до 100 км/год за 7 с, а з 40 до 60 км/год — лише за 1,5 с. Крім того, з'явився спеціальний синтезатор, що імітує звук вихлопу бензинового двигуна. Традиційно в Abarth доопрацювали підвіску та гальма авто.

Новий Abarth 500e, Fiat 500e, Fiat 500e Abarth, новий Fiat 500e, електромобіль Fiat 500, новий Fiat 500e Abarth Fullscreen
Оздоблення передньої панелі імітує карбон
Фото: Stellantis

Акумуляторна батарея на 42 кВт∙год не зазнала змін. Запас ходу становить близько 300 км, а зарядка електрокара на 80% займає 35 хвилин.

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Впізнати новий Fiat 500e Abarth можна за зміненою передньою частиною, обвісом та розширеними крилами. Крім того, збільшено спойлер на даху та встановлені 18-дюймові диски. У салоні з'явилися спортивні кермо та сидіння, обшиті алькантарою, а оздоблення передньої панелі імітує карбон.

Новий Abarth 500e, Fiat 500e, Fiat 500e Abarth, новий Fiat 500e, електромобіль Fiat 500, новий Fiat 500e Abarth Fullscreen
Спортивні сидіння обшиті алькантарою
Фото: Stellantis

Комплектація Abarth 500e дуже багата — безключовий доступ, клімат-контроль, датчики світла та дощу, камери кругового огляду, бездротова зарядка для смартфонів.

Також з'явиться стартова лімітована версія Scorpionissima, яку випустять тиражем 1949 екземплярів. Такі авто фарбуватимуть лише у жовтий колір, а оснащення поповнять панорамний дах та металеві накладки на педалях та порогах.

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