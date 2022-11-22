Маленька ракета: Fiat показав яскравий електричний спорткар для молоді (відео)

Fiat 500e Abarth оснащений 155-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 7 секунд. Електрокар оснастили спеціальним синтезатором, що імітує звук вихлопу бензинового двигуна.

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Новий Fiat 500e отримав заряджену версію Abarth. Вперше спортивний варіант компактної міської моделі електричний. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

[ + – ] Компанія Abarth вперше зайнялася тюнінгом електромобілів Фото: Stellantis

Компанія Abarth виконує тюнінг Fiat 500 та інших моделей марки з 1949 року, але вперше зайнялася електромобілем. Потужність двигуна Abarth 500e підвищили зі 117 до 155 к. с., а крутний момент виріс з 220 до 235 Н∙м.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає 7 секунд Фото: Stellantis

Електрокар Fiat 500e Abarth розганяється з нуля до 100 км/год за 7 с, а з 40 до 60 км/год — лише за 1,5 с. Крім того, з'явився спеціальний синтезатор, що імітує звук вихлопу бензинового двигуна. Традиційно в Abarth доопрацювали підвіску та гальма авто.

[ + – ] Оздоблення передньої панелі імітує карбон Фото: Stellantis

Акумуляторна батарея на 42 кВт∙год не зазнала змін. Запас ходу становить близько 300 км, а зарядка електрокара на 80% займає 35 хвилин.

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Впізнати новий Fiat 500e Abarth можна за зміненою передньою частиною, обвісом та розширеними крилами. Крім того, збільшено спойлер на даху та встановлені 18-дюймові диски. У салоні з'явилися спортивні кермо та сидіння, обшиті алькантарою, а оздоблення передньої панелі імітує карбон.

[ + – ] Спортивні сидіння обшиті алькантарою Фото: Stellantis

Комплектація Abarth 500e дуже багата — безключовий доступ, клімат-контроль, датчики світла та дощу, камери кругового огляду, бездротова зарядка для смартфонів.

Також з'явиться стартова лімітована версія Scorpionissima, яку випустять тиражем 1949 екземплярів. Такі авто фарбуватимуть лише у жовтий колір, а оснащення поповнять панорамний дах та металеві накладки на педалях та порогах.

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