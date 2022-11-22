Маленькая ракета: Fiat показал яркий электрический спорткар для молодежи (видео)

Fiat 500e Abarth оснащен 155-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд. Электрокар оснастили специальным синтезатором, имитирующим звук выхлопа бензинового двигателя.

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Новый Fiat 500e получил заряженную версию от Abarth. Впервые спортивный вариант компактной городской модели является электрическим. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

[ + – ] Компания Abarth впервые занялась тюнингом электромобилей Фото: Stellantis

Компания Abarth выполняет тюнинг Fiat 500 и других моделей марки с 1949 года, но впервые занялась электромобилем. Мощность мотора Abarth 500e повысили со 117 до 155 л. с., а крутящий момент вырос с 220 до 235 Н∙м.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает 7 секунд Фото: Stellantis

Электрокар Fiat 500e Abarth разгоняется с нуля до 100 км/ч за 7 с, а с 40 до 60 км/ч – всего за 1,5 с. Кроме того, появился специальный синтезатор, имитирующий звук выхлопа бензинового двигателя. Традиционно в Abarth доработали подвеску и тормоза авто.

[ + – ] Отделка передней панели имитирует карбон Фото: Stellantis

Аккумуляторная батарея на 42 кВт∙ч не претерпела изменений. Запас хода составляет около 300 км, а зарядка электрокара на 80% занимает 35 минут.

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Узнать новый Fiat 500e Abarth можно по измененной передней части, обвесу и расширенным крыльям. Кроме того, увеличен спойлер на крыше и установлены 18-дюймовые диски. В салоне появились спортивные руль и сиденья, обшитые алькантарой, а отделка передней панели имитирует карбон.

[ + – ] Спортивные сиденья обшиты алькантарой Фото: Stellantis

Комплектация Abarth 500e очень богатая – бесключевой доступ, климат-контроль, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов.

Также появится стартовая лимитированная версия Scorpionissima, которую выпустят тиражом в 1949 экземпляров. Такие авто будут окрашивать только в желтый цвет, а оснащение пополнят панорамная крыша и металлические накладки на педалях и порогах.

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