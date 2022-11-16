Теслі на заздрість: новий хорватський електрокар встановив світовий рекорд швидкості (відео)

Rimac Nevera здатний розвинути 412 км/год та розігнатися до 100 км/год за 1,85 с. Електромобіль оснащений чотирма двигунами загальною потужністю 1914 к. с.

Related video

Новий Rimac Nevera 2022 офіційно підтвердив звання найшвидшого електромобіля у світі. На швидкісному автодромі Папенбург у Німеччині хорватський суперкар розігнали до 412 км/год. Відео заїзду опублікували на YouTube-каналі Rimac.

Досягнення Rimac Nevera офіційно зафіксовано вимірювальною апаратурою. Це новий світовий рекорд швидкості серед серійних електрокарів. Для порівняння: топова Tesla Model S Plaid розвиває 322 км/год, а суперкар Pininfarina Battista — 350 км/год.

[ + – ] Суперкар оснащений 1914-сильною установкою Фото: carscoops.com

Керував авто тест-пілот Rimac Міро Зрнчевич. Для рекордного заїзду на автодромі суперкар ніяк не доопрацьовували дорожні шини Michelin Pilot Sport Cup 2R.

Власне, електромобіль Rimac Nevera підтвердив свою максимальну паспортну швидкість. Втім, є нюанс — досягти її можна буде лише у спеціальному спортивному режимі, а більшу частину часу буде активовано обмежувач на 352 км/год.

Цікаво, що це не перший рекорд Rimac Nevera. На цей час це найпотужніше серійне легкове авто у світі — його чотири мотори розвивають 1914 к. с.

Крім того, раніше хорватський суперкар продемонстрував рекордну динаміку — розігнався до 100 км/год за 1,85 с і проїхав ¼ милі (402 м) з місця за 8,58 с. Це рівень болідів Формули-1.

Важливо

Клуб 400 км/год: ТОП-10 найшвидших автомобілів у світі

Усього випустять лише 150 Rimac Nevera. Купити електромобіль можна за ціною 2 мільйони євро.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився надшвидкісний американський електромобіль Lucid із запасом ходу 830 км.

Також ми писали, що в Одесі з'явився 720-сильний суперкар McLaren.