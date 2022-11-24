Ретро-стиль и 560 сил: представлен самый дорогой и эксклюзивный BMW (видео)
Всего выпустят только 50 купе BMW 3,0 CSL. Лимитированный 560-сильный спорткар посвятили юбилею одноименной модели 70-х годов.
BMW презентовали эксклюзивный спорткар 3,0 CSL. Купе выпустят лимитированной серией из 50 авто и оно станет самой дорогой моделью в истории немецкой марки. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.
Цена BMW 3,0 CSL пока не называется, но известно, что он построен на базе купе M4 CSL стоимостью 140 000 долларов и будет ощутимо дороже. Авто создано к 50-летию культового BMW 3,0 CSL E9 1972 года.
Спорткар очень похож на знаменитого предка. У него серьезно расширены крылья, а сзади установлено большое антикрыло. Кроме того, от донора M4 CSL авто отличается огромной решеткой радиатора в ретро-стиле и 20-дюймовыми золотистыми колесами. К тому же, окрасят все авто в цвета гоночной команды BMW Motorsport, которая в 70-х соревновалась на 3,0 CSL.
Салон BMW 3,0 CSL 2023, наоборот, получился очень современным и знаком по купе М4. В отделке использованы алькантара и карбон, а на передней панели установлены виртуальный щиток приборов и большой сенсорный дисплей.
Спорткар BMW оснащен 3,0-литровой 560-сильной турбочетверкой и 6-ступенчатой механической КПП. Точные характеристики BMW 3,0 CSL пока не озвучены, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что спорткар BMW M4 превратили в оригинальный спортивный пикап.