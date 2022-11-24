Ретро-стиль и 560 сил: представлен самый дорогой и эксклюзивный BMW (видео)

Всего выпустят только 50 купе BMW 3,0 CSL. Лимитированный 560-сильный спорткар посвятили юбилею одноименной модели 70-х годов.

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BMW презентовали эксклюзивный спорткар 3,0 CSL. Купе выпустят лимитированной серией из 50 авто и оно станет самой дорогой моделью в истории немецкой марки. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.

[ + – ] У авто расширены крылья, а сзади установлено антикрыло Фото: BMW

Цена BMW 3,0 CSL пока не называется, но известно, что он построен на базе купе M4 CSL стоимостью 140 000 долларов и будет ощутимо дороже. Авто создано к 50-летию культового BMW 3,0 CSL E9 1972 года.

[ + – ] В отделке салона сочетаются карбон и алькантара Фото: BMW

Спорткар очень похож на знаменитого предка. У него серьезно расширены крылья, а сзади установлено большое антикрыло. Кроме того, от донора M4 CSL авто отличается огромной решеткой радиатора в ретро-стиле и 20-дюймовыми золотистыми колесами. К тому же, окрасят все авто в цвета гоночной команды BMW Motorsport, которая в 70-х соревновалась на 3,0 CSL.

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Салон BMW 3,0 CSL 2023, наоборот, получился очень современным и знаком по купе М4. В отделке использованы алькантара и карбон, а на передней панели установлены виртуальный щиток приборов и большой сенсорный дисплей.

Спорткар BMW оснащен 3,0-литровой 560-сильной турбочетверкой и 6-ступенчатой механической КПП. Точные характеристики BMW 3,0 CSL пока не озвучены, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что спорткар BMW M4 превратили в оригинальный спортивный пикап.