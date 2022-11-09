Море карбона и свыше 500 сил: презентован нестандартный пикап BMW (видео)

Купе BMW M4 переделали в оригинальный спортивный пикап. Автомобиль оснащен 510-сильной турбошестеркой и полным приводом.

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На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе показали очень необычный BMW M4. Заряженное купе превратили в оригинальный спортивный пикап. Подробности авто раскрыли на странице компании-производителя в Instagram.

[ + – ] Сзади появился грузовой отсек

Необычный тюнинг BMW M4 выполнили в американской мастерской DinMann. Проект назвали M4 Maloo – в честь скоростных австралийских пикапом Holden Maloo.

За основу взяли BMW M4 2022 в топовом исполнении Competition и переоборудовали его в пикап всего за полтора месяца. Автомобилю срезали заднюю часть кузова и на ее месте оборудовали вместительную грузовую платформу. Для ее установки понадобилась специальная сварная рама.

[ + – ] Автомобиль оснащен 510-сильным турбомотором

Кроме того, пикап BMW M4 получил карбоновые капот и обвес. Его стекла тонированы, а кузов покрыт специальной пленкой, защищающей его от царапин и мелких повреждений. Карбон появился и в отделке салона.

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Двигатель BMW M4 остался без изменений. Под капотом прячется 3,0-литровая турбошестерка мощностью 510 л. с. Спорткар оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП и является полноприводным, как и большинство пикапов.

Проект еще не завершен – автомобиль планируют доработать. В частности, заявлено, что пикап BMW получит крышку грузового кузова.

Ранее Фокус рассказывал, что в SEMA принимают участие и украинские тюнеры. Они доработали электромобили Tesla.