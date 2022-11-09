Море карбону та понад 500 сил: презентовано нестандартний пікап BMW (відео)

Купе BMW M4 переробили на оригінальний спортивний пікап. Автомобіль оснащений 510-сильною турбошісткою та повним приводом.

Related video

На тюнінг-шоу SEMA у Лас-Вегасі показали дуже незвичайний BMW M4. Заряджене купе перетворили на оригінальний спортивний пікап. Подробиці авто розкрили на сторінці компанії-виробника у Instagram.

[ + – ] Позаду з'явився вантажний відсік

Незвичайний тюнінг BMW M4 виконали в американській майстерні DinMann. Проєкт назвали M4 Maloo — на честь швидкісних австралійських пікапів Holden Maloo.

За основу взяли BMW M4 2022 у топовому виконанні Competition і переобладнали його в пікап лише за півтора місяці. Автомобілю зрізали задню частину кузова і на її місці обладнали містку вантажну платформу. Для її встановлення знадобилася спеціальна зварна рама.

[ + – ] Автомобіль оснащений 510-сильним турбодвигуном

Крім того, пікап BMW M4 отримав карбонові капот та обвіс. Його скло тоноване, а кузов покритий спеціальною плівкою, що захищає його від подряпин та дрібних пошкоджень. Карбон з'явився і в обробці салону.

Важливо

Для наших доріг: презентовано найекстремальніший пікап Volkswagen (фото)

Двигун BMW M4 залишився без змін. Під капотом ховається 3,0-літрова турбошістка потужністю 510 к. с. Спорткар оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП і є повнопривідним, як і більшість пікапів.

Проєкт ще не завершено — автомобіль планують доопрацювати. Зокрема заявлено, що пікап BMW отримає кришку вантажного кузова.

Раніше Фокус розповідав, що у SEMA беруть участь і українські тюнери. Вони доопрацювали електромобілі Tesla.