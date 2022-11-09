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Авто

Море карбону та понад 500 сил: презентовано нестандартний пікап BMW (відео)

Пікап BMW M4, BMW M4, новий BMW M4, BMW M4 2022, тюнінг BMW M4
BMW M4 перетворили на незвичайний пікап

Купе BMW M4 переробили на оригінальний спортивний пікап. Автомобіль оснащений 510-сильною турбошісткою та повним приводом.

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На тюнінг-шоу SEMA у Лас-Вегасі показали дуже незвичайний BMW M4. Заряджене купе перетворили на оригінальний спортивний пікап. Подробиці авто розкрили на сторінці компанії-виробника у Instagram.

Пікап BMW M4, BMW M4, новий BMW M4, BMW M4 2022, тюнінг BMW M4 Fullscreen
Позаду з'явився вантажний відсік

Незвичайний тюнінг BMW M4 виконали в американській майстерні DinMann. Проєкт назвали M4 Maloo — на честь швидкісних австралійських пікапів Holden Maloo.

За основу взяли BMW M4 2022 у топовому виконанні Competition і переобладнали його в пікап лише за півтора місяці. Автомобілю зрізали задню частину кузова і на її місці обладнали містку вантажну платформу. Для її встановлення знадобилася спеціальна зварна рама.

Пікап BMW M4, BMW M4, новий BMW M4, BMW M4 2022, тюнінг BMW M4 Fullscreen
Автомобіль оснащений 510-сильним турбодвигуном

Крім того, пікап BMW M4 отримав карбонові капот та обвіс. Його скло тоноване, а кузов покритий спеціальною плівкою, що захищає його від подряпин та дрібних пошкоджень. Карбон з'явився і в обробці салону.

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Двигун BMW M4 залишився без змін. Під капотом ховається 3,0-літрова турбошістка потужністю 510 к. с. Спорткар оснащений 8-ступінчастою автоматичною КПП і є повнопривідним, як і більшість пікапів.

Проєкт ще не завершено — автомобіль планують доопрацювати. Зокрема заявлено, що пікап BMW отримає кришку вантажного кузова.

Раніше Фокус розповідав, що у SEMA беруть участь і українські тюнери. Вони доопрацювали електромобілі Tesla.