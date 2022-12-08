Нові китайські автомобілі виявилися безпечнішими за сучасні європейські моделі (відео)

Нові автомобілі з Китаю заробили максимальні 5 зірок у краш-тестах EuroNCAP. Водночас, низка моделей французького та німецького виробництва не змогли отримати високих оцінок.

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Китайські автомобілі продовжують руйнувати стереотипи та знову приємно здивували у краш-тестах EuroNCAP. Моделі з Піднебесної виявили себе краще, ніж деякі сучасні авто європейського виробництва. Про це повідомляє офіційний сайт EuroNCAP.

[ + – ] Краш-тест Maxus MIFA 9

Для випробувань обрали китайські моделі, які вже продаються в Європі, або незабаром з'являться там. Краш-тести пройшли кросовер Chery Omoda 5, мінівен Maxus MIFA 9, а також новий електрокар MG 4, який збирається на підприємстві в Китаї. Усі вони отримали максимальні п'ять зірок від EuroNCAP.

[ + – ] Chery Omoda 5 [ + – ] MG 4 [ + – ] Maxus MIFA 9 [ + – ] Ford Puma [ + – ] Peugeot 4008 [ + – ] Volkswagen Touran

Особливо добре виступив новий Maxus MIFA 9 (у деяких країнах він також продається під британською маркою LDV). Мінівен заробив 93% за захист дорослих і 89% — за безпеку дітей. А Chery Omoda 5 має високу оцінку за пристрої безпеки — 88%.

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Водночас, низка європейських моделей не змогли отримати 5 зірок EuroNCAP. На "четвірку" виступили кросовери Ford Puma та Peugeot 4008, а також мінівен Volkswagen Touran. У всіх трьох авто помічено слабкий захист грудної клітки водія, а також недостатньо ефективну роботу систем активної безпеки.

[ + – ] Крш-тест MG 4

Китайські моделі не вперше одержують високі оцінки на краш-тестах EuroNCAP. Раніше добре проявили себе електричний кросовер BYD, моделі від концернів Great Wall та Geely.

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