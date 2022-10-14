Новий китайський електромобіль здивував експертів у європейських краш-тестах (відео)

Електромобіль BYD Atto 3 отримав максимальну оцінку 5 зірок від EuroNCAP. Китайський кросовер успішно пройшов більшість краш-тестів.

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Електромобіль BYD Atto виходить на ринок ЄС і пройшов перевірку на відповідність європейським вимогам безпеки. Китайський кросовер випробували краш-тестами за методикою EuroNCAP. Їх результати опубліковані на офіційному сайті організації.

[ + – ] BYD Atto 3 показав непогані результати у більшості краш-тестів Фото: EuroNCAP

Новий BYD Atto добре себе проявив і навіть отримав найвищу оцінку 5 зірок, чим здивував експертів. Кросовер заробив 91% за захист дорослих пасажирів та 89% — за дітей, а також 69% за захист для пішоходів і 74% — за пристрої безпеки.

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Китайський електрокар успішно пройшов практично всі краш-тести. Низькі бали виставили за імітацію зіткнення зі стовпом — у цьому випадку існує ризик травмування грудної клітки.

[ + – ] Електрокросовер BYD Atto 3 виходить на європейський ринок Фото: BYD Auto

Новий BYD Atto 3 — компактний 4,5-метровий електрокросовер. Він оснащений 204-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 7,3 с і може проїхати 420 км без підзарядки. Базове оснащення моделі враховує 7 подушок безпеки та систему автоматичного гальмування.

BYD Atto 3 позиціонують як "глобальну" модель. Раніше китайський кросовер надійшов у продаж в Австралії, Індії, Новій Зеландії і Сінгапурі.

До речі, новий BYD Atto 3 — не перша китайська модель, що отримала п'ять зірок EuroNCAP. Раніше в краш-тестах добре показали себе ще кілька авто з Піднебесної.

Раніше Фокус повідомляв, що новий BYD Seal встановив рекорд у так званому "лосиному" тесті.