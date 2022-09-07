Рекорди Tesla й успіх китайських авто: результати нових краш-тестів EuroNCAP (відео)

Електрокросовер Tesla Model Y за результатами краш-тестів визнаний найбезпечнішим авто 2022 року. Також напрочуд добре проявили себе бюджетні Wey Coffee 01 та ORA Funky Cat.

Організація EuroNCAP провела нову серію краш-тестів. Цього разу випробування безпеки за європейською методикою пройшли п'ять кросоверів. Результати опубліковано на офіційному сайті EuroNCAP.

[ + – ] Краш-тест Tesla Model Y [ + – ] Краш-тест Genesis GV60 [ + – ] Краш-тест Wey Coffee 01 [ + – ] Краш-тест ORA Funky Cat [ + – ] Краш-тест Kia Niro

Краш-тести пройшли п'ять кросоверів. Серед них — електромобілі Genesis GV60 та Tesla Model Y, а також гібридний Kia Niro. Крім того, випробували дві моделі від Great Wall — гібрид Wey Coffee 01 та електромобіль ORA Funky Cat. Для EuroNCAP китайські авто поки що рідкість, хоча раніше низку моделей вже тестували і вони отримали максимальні оцінки 5 зірок.

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Wey Coffee 01 та ORA Funky Cat також виступили на "п'ятірку" і в деяких краш-тестах набрали більше балів, ніж моделі інших брендів. Узагалі всі п'ять авто отримали максимальну оцінку, але Kia Niro заробив її тільки в топовій версії з розширеною комплектацією з безпеки. Базовому Niro поставили 4 зірки.

Найкращим же став електрокар Tesla Model Y — це найбезпечніший автомобіль 2022 за версією EuroNCAP. Кросовер набрав високі 97% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей, а також рекордні 82% за безпеку для пішоходів і 98% за електронні системи безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Camry 2022 зненацька провалила краш-тест за новою методикою.