Рекорды Tesla и успех китайских авто: результаты новых краш-тестов EuroNCAP (видео)

Электрокроссовер Tesla Model Y по результатам краш-тестов признан самым безопасным авто 2022 года. Также на удивление хорошо проявили себя бюджетные Wey Coffee 01 и ORA Funky Cat.

Организация EuroNCAP провела новую серию краш-тестов. На этот раз испытания безопасности по европейской методике прошли пять кроссоверов. Результаты опубликованы на официальном сайте EuroNCAP.

[ + – ] Краш-тест Tesla Model Y [ + – ] Краш-тест Genesis GV60 [ + – ] Краш-тест Wey Coffee 01 [ + – ] Краш-тест ORA Funky Cat [ + – ] Краш-тест Kia Niro

Краш-тесты прошли пять кроссоверов. Среди них – электромобили Genesis GV60 и Tesla Model Y, а также гибридный Kia Niro. Кроме того, испытали две модели от Great Wall – гибрид Wey Coffee 01 и электромобиль ORA Funky Cat. Для EuroNCAP китайские авто пока редкость, хотя ранее ряд моделей уже тестировали и они получили максимальные оценки в 5 звезд.

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Wey Coffee 01 и ORA Funky Cat также выступили на "пятерку" и в некоторых краш-тестах набрали больше баллов, чем модели других брендов. Вообще, все пять авто получили максимальную оценку, но Kia Niro заработал ее только в топовой версии с расширенной комплектацией по безопасности. Базовому Niro поставили 4 звезды.

Лучшим же стал электрокар Tesla Model Y – это самый безопасный автомобиль 2022 года по версии EuroNCAP. Кроссовер набрал высокие 97% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей, а также рекордные 82% за безопасность для пешеходов и 98% — за электронные системы безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota Camry 2022 неожиданно провалила краш-тест по новой методике.