Новый китайский электромобиль удивил экспертов в европейских краш-тестах (видео)

Электромобиль BYD Atto 3 заработал максимальную оценку в 5 звезд от EuroNCAP. Китайский кроссовер успешно прошел большинство краш-тестов.

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Электромобиль BYD Atto выходит на рынок ЕС и прошел проверку на соответствие европейским требованиям безопасности. Китайский кроссовер испытали краш-тестами по методике EuroNCAP. Их результаты опубликованы на официальном сайте организации.

[ + – ] BYD Atto 3 показал неплохие результаты в большинстве краш-тестов Фото: EuroNCAP

Новый BYD Atto хорошо себя проявил и даже получил наивысшую оценку в 5 звезд, чем удивил экспертов. Кроссовер заработал 91% за защиту взрослых пассажиров и 89% — за детей, а также 69% за защиту для пешеходов и 74% — за устройства безопасности.

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Китайский электрокар успешно прошел практически все краш-тесты. Низкие баллы выставили за имитацию столкновения со столбом – в этом случае существует риск травмировать грудную клетку.

[ + – ] Электрокроссовер BYD Atto 3 выходит на европейский рынок Фото: BYD Auto

Новый BYD Atto 3 – компактный 4,5-метровый электрокроссовер. Он оснащен 204-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с и может проехать 420 км без подзарядки. Базовое оснащение модели включает 7 подушек безопасности и систему автоматического торможения.

BYD Atto 3 позиционируют, как "глобальную" модель. Ранее китайский кроссовер поступил в продажу в Австралии, Индии, Новой Зеландии и Сингапуре.

К слову, новый BYD Atto 3 – не первая китайская модель, получившая 5 звезд EuroNCAP. Ранее в краш-тестах хорошо показали себя еще несколько авто из Поднебесной.

Ранее Фокус сообщал, что новый BYD Seal установил рекорд в так называемом "лосином" тесте.