Новые китайские автомобили оказались безопаснее современных европейских моделей (видео)

Новые автомобили из Китая заработали максимальные 5 звезд в краш-тестах EuroNCAP. В то же время, ряд моделей французского и немецкого производства не смогли получить высокие оценки.

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Китайские автомобили продолжают разрушать стереотипы и снова приятно удивили в краш-тестах EuroNCAP. Модели из Поднебесной проявили себя лучше, чем некоторые современные авто европейского производства. Об этом сообщает официальный сайт EuroNCAP.

[ + – ] Краш-тест Maxus MIFA 9

Для испытаний выбрали китайские модели, которые уже продаются в Европе или вскоре появятся там. Краш-тесты прошли кроссовер Chery Omoda 5, минивэн Maxus MIFA 9, а также новый электрокар MG 4, который собирается на предприятии в Китае. Все они получили максимальные 5 звезд от EuroNCAP.

[ + – ] Chery Omoda 5 [ + – ] MG 4 [ + – ] Maxus MIFA 9 [ + – ] Ford Puma [ + – ] Peugeot 4008 [ + – ] Volkswagen Touran

Особенно хорошо выступил новый Maxus MIFA 9 (в некоторых странах он также продается под британской маркой LDV). Минивэн заработал 93% за защиту взрослых и 89% — за безопасность детей. А у Chery Omoda 5 высокая оценка за устройства безопасности – 88%.

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В то же время, ряд европейских моделей не смогли получить 5 звезд EuroNCAP. На "четверку" выступили кроссоверы Ford Puma и Peugeot 4008, а также минивэн Volkswagen Touran. У всех трех авто отмечены слабая защита грудной клетки водителя, а также недостаточно эффективная работа систем активной безопасности.

[ + – ] Крш-тест MG 4

Китайские модели не впервые получают высокие оценки на краш-тестах EuroNCAP. Ранее хорошо проявили себя электрический кроссовер BYD, модели от концернов Great Wall и Geely.

Также Фокус сообщал, что новая Toyota Camry 2022 довольно неожиданно провалила краш-тест.