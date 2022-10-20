Названы самые безопасные автомобили на украинском рынке

Среди самых безопасных новых авто на украинском рынке — модели разных классов и ценовых категорий. Лучше всего в краш-тестах проявили себя немецкие и японские машины.

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С каждым годом автомобилее становятся все безопаснее. Требования по защите и правила краш-тестов становятся все жестче и это заставляет автопроизводителей улучшать конструкцию авто. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting выбрала самые безопасные авто, которые продаются в Украине.

За основу эксперты взяли результаты краш-тестов по новейшей методике EuroNCAP, ведь, как правило, в Украине продаются модели, предназначенные для европейского рынка. Сумма баллов за разные испытания и составила рейтинг.

Победителем довольно неожиданно оказался внедорожный универсал Subaru Outback, ведь он ровно выступил в разных краш-тестах. Самым безопасным для взрослых стал Mercedes-Benz EQS, он же вместе с новым Nissan Qashqai лидирует в категории защиты детей. А вот наименее опасными для пешеходов при наезде стали Lexus NX и Mercedes EQE.

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Самые безопасные автомобили в Украине:

1. Subaru Outback

[ + – ] Subaru Outback Фото: Subaru

Общий балл EuroNCAP – 356 из 400 (защита взрослых – 88%, защита детей – 89%, защита пешеходов – 84%, системы безопасности – 95%).

2. Lexus NX

[ + – ] Lexus NX Фото: Lexus

Общий балл EuroNCAP – 352 из 400 (защита взрослых – 91%, защита детей – 87%, защита пешеходов – 83%, системы безопасности – 91%).

3. Mercedes-Benz EQE

[ + – ] Mercedes-Benz EQE Фото: Mercedes-Benz

Общий балл EuroNCAP – 350 из 400 (защита взрослых – 95%, защита детей – 91%, защита пешеходов – 83%, системы безопасности – 81%).

4. Nissan Qashqai

[ + – ] Nissan Qashqai Фото: Фокус

Общий балл EuroNCAP – 347 из 400 (защита взрослых – 91%, защита детей – 91%, защита пешеходов – 70%, системы безопасности – 95%).

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5. Mercedes-Benz C-Class

Общий балл EuroNCAP – 344 из 400 (защита взрослых – 93%, защита детей – 89%, защита пешеходов – 80%, системы безопасности – 82%).

6. BMW X1

Фото: BMW

Общий балл EuroNCAP – 343 из 400 (защита взрослых – 86%, защита детей – 89%, защита пешеходов – 79%, системы безопасности – 92%).

7. Volkswagen ID.4

[ + – ] Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Общий балл EuroNCAP – 343 из 400 (защита взрослых – 93%, защита детей – 89%, защита пешеходов – 76%, системы безопасности – 85%).

8. Mercedes-Benz EQS

[ + – ] Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes-Benz

Общий балл EuroNCAP – 344 из 400 (защита взрослых – 96%, защита детей – 91%, защита пешеходов – 76%, системы безопасности – 80%).

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