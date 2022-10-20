Названо найбезпечніші автомобілі на українському ринку

Серед найбезпечніших нових авто на українському ринку — моделі різних класів та цінових категорій. Найкраще в краш-тестах показали себе німецькі та японські машини.

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З кожним роком автомобілі стають все безпечнішими. Вимоги щодо захисту та правила краш-тестів стають все жорсткішими і це змушує автовиробників покращувати конструкцію авто. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting обрала найбезпечніші авто, які продаються в Україні.

За основу експерти взяли результати краш-тестів за найновішою методикою EuroNCAP, адже зазвичай в Україні продаються моделі, призначені для європейського ринку. Сума балів за різні випробування і склала рейтинг.

Переможцем досить несподівано виявився позашляховий універсал Subaru Outback, адже він виступив у різних краш-тестах. Найбезпечнішим для дорослих став Mercedes-Benz EQS, він же разом із новим Nissan Qashqai лідирує у категорії захисту дітей. А ось найменш небезпечними для пішоходів при наїзді стали Lexus NX та Mercedes EQE.

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Найбезпечніші автомобілі в Україні:

1. Subaru Outback

[ + – ] Subaru Outback Фото: Subaru

Загальний бал EuroNCAP — 356 із 400 (захист дорослих — 88%, захист дітей — 89%, захист пішоходів — 84%, системи безпеки — 95%).

2. Lexus NX

[ + – ] Lexus NX Фото: Lexus

Загальний бал EuroNCAP — 352 із 400 (захист дорослих — 91%, захист дітей — 87%, захист пішоходів — 83%, системи безпеки — 91%).

3. Mercedes-Benz EQE

[ + – ] Mercedes-Benz EQE Фото: Mercedes-Benz

Загальний бал EuroNCAP — 350 із 400 (захист дорослих — 95%, захист дітей — 91%, захист пішоходів — 83%, системи безпеки — 81%).

4. Nissan Qashqai

[ + – ] Nissan Qashqai Фото: Фокус

Загальний бал EuroNCAP — 347 із 400 (захист дорослих — 91%, захист дітей — 91%, захист пішоходів — 70%, системи безпеки — 95%).

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5. Mercedes-Benz C-Class

Загальний бал EuroNCAP — 344 із 400 (захист дорослих — 93%, захист дітей — 89%, захист пішоходів — 80%, системи безпеки — 82%).

6. BMW X1

Фото: BMW

Загальний бал EuroNCAP — 343 із 400 (захист дорослих — 86%, захист дітей — 89%, захист пішоходів — 79%, системи безпеки — 92%).

7. Volkswagen ID.4

[ + – ] Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Загальний бал EuroNCAP — 343 із 400 (захист дорослих — 93%, захист дітей — 89%, захист пішоходів — 76%, системи безпеки — 85%).

8. Mercedes-Benz EQS

[ + – ] Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes-Benz

Загальний бал EuroNCAP — 344 із 400 (захист дорослих — 96%, захист дітей — 91%, захист пішоходів — 76%, системи безпеки — 80%).

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