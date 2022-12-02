Найпотужніший і найдорожчий кросовер BMW надійшов у виробництво (фото)

Новий BMW XM буде доступний виключно в гібридних версіях. Першим почав сходити з конвеєра базовий 652-сильний варіант, а потім з'явиться модифікація Label Red на 748 к.с.

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У США стартувало виробництво BMW XM 2023. Флагманський кросовер німецької марки — перша за довгі роки самостійна модель від підрозділу BMW Motorsport. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

Новий BMW XM у Європі коштує від 159 995 доларів і є найдорожчою моделлю німецької марки. Його конкурентами є Aston Martin DBX, Bentley Bentayga та Lamborghini Urus.

[ + – ] BMW XM випускають у США Фото: BMW

Дизайн BMW XM 2023 виконаний у новому фірмовому стилі німецької марки. У зовнішньому вигляді переважають рубані поверхні, а передня оптика виконана "двоповерховою".

Кросовер BMW досягає понад 5 м завдовжки, але при цьому в салоні лише 5 місць. На передній панелі встановлений широкий вигнутий екран. В обробці використані шкіра й алькантара.

[ + – ] У салоні встановлений широкий вигнутий дисплей Фото: BMW

Усі BMW XM 2023 будуть гібридами з 4,4-літровим V8 твін-турбо й електромотором. Першою у виробництво надійшла початкова версія, причому її потужність уже чимала — 652 к.с.

Такий кросовер розганяється до 100 км/год за 4,3 сек і розвиває 270 км/год. Разом із тим він здатний проїхати до 88 км на електротязі та витрачає 1,6 л/100 км.

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Улітку з'явиться ще швидший 748-сильний варіант Label Red. Усі версії моделі отримали адаптивні амортизатори, активні стабілізатори та керовані задні колеса.

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